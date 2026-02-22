村瀬心椛（ここも、２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・ビッグエア（ＢＡ）で日本女子初の金メダル、スロープスタイル（ＳＳ）で銅メダルを獲得した。

村瀬は、高回転時代の先駆者としてけん引してきた。小学６年時に出た大会でバックサイド（ＢＳ）の１０８０（背中方向に横３回転）の大技に成功すると、世界からの注目を高めたのが、１３歳の時の１８年冬季Ｘゲームだ。ＢＡ決勝で難しいとされるＢＳのダブルコーク１２６０（背中方向から斜め軸に縦２回転、横３回転半）を世界で初成功。初出場した２２年北京五輪での銅メダルは、冬季五輪の日本女子最年少１７歳での表彰台。男女を通じて日本勢初の五輪メダルをつかんだ。そして、今回のミラノ五輪でも、日本女子初の金メダルを獲得した。

その村瀬が２２日までに現地でスポーツ報知の取材に応じ、２つのメダルを手にした今大会を熱く振り返った。レスリング女子で「霊長類最強女子」の異名を持つ吉田沙保里さん（４３）に憧れ、４年後の五輪連覇へ向けた強い覚悟を示した。

―１８日の女子ＳＳ決勝で２・０３点届かず銅メダル。２冠の夢は果たせず、村瀬は眠れぬ夜を過ごした。

「（決勝の）動画を見返したのは１回だけ。耐えられなかった。完璧だったら、金だったかもしれないし（ミスした）自分のせいだなって。夜に自分を追い込んで。今回のジャッジは難しかったです。こんなはずではなかったと。メダルを２つ獲れても悔しかった」

―前回北京五輪ＢＡの銅メダルを成長の糧にしてきた。今回の銅もきっと意味がある。

「五輪では守って中途半端に終わるより、出し切ろうと思っていた。ＢＡの最初からゾーンに入っていた感覚。全力を出し切れたので、銅メダルだと思うには時間がかかるかもしれない。でも、逆に銅で良かったなとも思っていて。この４年で絶対やってやろうって気持ちが強くなりました」

―銅メダル翌日から既に３０年五輪に向けての練習モードに。

「優勝した（深田）茉莉がいるから強い刺激をもらえた。夏もめちゃくちゃ練習しなきゃいけない」

―勝利とともに求める「格好良さ」の原点は。

「小学生の時は運動が大好き。ドッジボールはよくやって、一輪車は後ろ向きでこいだ。スノーボードも感覚的にやっちゃう。昔から考えてやるより、体で覚えて、感覚でやっちゃう」

―格好良さの理想は。

「…猿みたいになりたくて。猿ってアップしなくてもすぐに動けて、ありのままじゃないですか？ 自分のありのままの滑りをすれば、勝手に格好いい滑りになると思って。だから格好いい滑りとはスタイルを出すことだと言っています」

―将来的にスノーボード界で、どんな存在になりたいか。憧れは。

「“スノーボードと言えば村瀬心椛”と言ってもらえる存在になりたい。レスリングの吉田沙保里さんみたいなマジで王者。吉田さんのスノーボード界バージョンというか…霊長類最強になりたいです。一般の方には、そう思ってもらえたらうれしいなと思います」

―吉田さんに会ったことは。

「いや、ないです。まだそんなレベルじゃないんで。めっちゃ格好いいです」

―高回転技へのこだわり。

「小学６年の時にバック１２６０（３回転半）を決めた時から、絶対に今後も最初にやってやろうという気持ちが強くあって。人って勘違いする生き物で、一人ができれば、皆が私もできるかもと思う。だから最初の一人が一番怖いんです。でも、高回転では、今後も私はその最初になりたい」

―高回転時代を引っ張ってきたが、今後の見通しは。

「やはり高回転が最終的には点が一番上がると思います。ただ、高回転をやりながら、低回転で変わった軸もやったら、マジで強いライダーになれると思って。今後はどっちも必要だと思っています」

―４年後の３０年五輪へ。

「目標は次こそ金、金です。絶対に」

２１歳ながら既にその道の第一人者。今大会で流した歓喜の涙も、悔し涙も「最強」の２文字への糧に変えてみせる。（宮下 京香）

◇吉田さんの「霊長類最強女子」伝説 五輪は４大会に出場し、２００４年アテネ、０８年北京、１２年ロンドンで五輪３連覇。１６年リオデジャネイロは銀。世界選手権は２０歳だった０２年大会で初優勝し、１５年まで１３連覇。１２年に五輪、世界選手権を合わせ、史上初の１３大会連続「世界一」でギネス世界記録に認定され、国民栄誉賞を授与。０１〜０８年に公式戦で１１９連勝をマークし、強すぎて「霊長類最強女子」との異名がついた。