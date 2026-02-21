CASETiFY¡ß¤¯¤Þ¤Î¥×ー¤µ¤ó100¼þÇ¯µÇ°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅÐ¾ì♡
¥°¥íー¥Ð¥ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉCASETiFY¤¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×ー¤µ¤ó¡×¸¶ºî½ÐÈÇ100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¡£¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¤è¤¦¤Ë´Å¤¯°¦¤é¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ò¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤ä¥Æ¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¿´¤È¤¤á¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ç¥¥åー¥È¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹♡
100¼þÇ¯µÇ°¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸´¶Éº¤¦¿¹¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¤Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÀÖ¤ä¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¥×¥é¥¹¡£
¿åºÌ²è¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ä»É½«É÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¸¶ºî½ÐÈÇ100¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ò»Ü¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æºî¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤âÅ¸³«¡£À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÆâÍÆ¡§¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¡ÊApple¡¢Samsung¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÂÐ±þ¢¨µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈóÂÐ±þ¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤³¤È¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¥Æ¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Û¤«
²Á³Ê¡§¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹6,050±ß～¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥Æ¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥µ¥êー5,280±ß～¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤¨¤Ê¤³¤¬½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÉ½»æ¤Ë♡¹ë²ÚÉÕÏ¿¡õ¸ÂÄê´ë²è¤â
ÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¡õ¥Ð¥ó¥É¥ë
ÃíÌÜ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×ー¤µ¤ó¡×¥Ù¥êー¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡£
¥¤¥Á¥´¤ÎÌ¢¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥°¥êー¥ó¤Î¥ì¥¶ー¥³ー¥É¤Ë¡¢¥Ð¥ëー¥ó¤ÇÉâ¤«¤Ö¥×ー¤µ¤ó¤Î¥´ー¥ë¥É¥Á¥ãー¥à¤È¥ì¥¶ーÀ½¥¤¥Á¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥»¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥ß¥Ë¥Ð¥ó¥É¥ë¥»¥Ã¥È¤È¡¢12¥¢¥¤¥Æ¥àÆþ¤ê¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¥Ð¥ó¥É¥ë¥»¥Ã¥È¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§2·î13Æü¡Ê¶â¡ËÆüËÜ»þ´Ö17»þ
¼ÂÅ¹ÊÞ¡§2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë³ÆÅ¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó»þ´Ö
ÈÎÇä¾ì½ê¡§CASETiFY OSAKA¿´ºØ¶¶Å¹¡¿»¥ËÚPARCOÅ¹¡¿½ÂÃ«PARCOÅ¹¡¿ÃÓÂÞPARCOÅ¹¡¿¿·½É¥Þ¥ë¥¤Å¹¡¿¥ë¥¯¥¢ÂçºåÅ¹¡¿¹ÅçPARCOÅ¹¡¿¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶ÇîÂ¿Å¹¡¿Ì¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¥²ー¥È¥¿¥ïー¥âー¥ëÅ¹¡¿¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØÅ¹
¢¨CASETiFYÀìÍÑ¥³¥é¥Ü¥¢¥×¥ê¡ÖCASETiFY Colab¡×¤«¤é¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ËèÆü¤Ë¤È¤¤á¤¤ò¥×¥é¥¹
¤¯¤Þ¤Î¥×ー¤µ¤ó¤È100¥¨ー¥«ー¤Î¿¹¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ºÌ¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥Õ¤ËÍ¥¤·¤¤¤Ì¤¯¤â¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
CASETiFY¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¡¢ËèÆü¤Ë´Å¤¯°¦¤é¤·¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¢ö