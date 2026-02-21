ÂæÏÑÍ»ö¤òÁÛÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¼Â¸³!?¡¡Åì¥·¥Ê³¤¤Ë¸½¤ì¤¿Ãæ¹ñ¡íÌ±´ÖµùÁ¥2000ÀÉ¤ÎÊÉ¡í¤¬Ìñ²ð¤¹¤®¤ë¡ª
¡Ú¿Þ¡ÛÂæÏÑÍ»ö¤Ç¤Î±¿ÍÑÁÛÄê¡ÊÈÓ¼Æ»á¡¢³ÁÃ«»á¡Ë¡ÚÅì¥·¥Ê³¤¤Ë½Ð¸½¤·¤¿à³¤¤ÎÊÉá¤Î°ÕÌ£¡Û
Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤Ç²¿¤ä¤é²ø¤·¤²¤ÊÆ°¤¤¬......¡£Ãæ¹ñµùÁ¥Ìó2000ÀÉ¤¬½¸·ë¤·¡¢ÊÉ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ø·Á¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2ÅÙ³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1²óÌÜ¤Ï2025Ç¯12·î24¡Á26Æü¡£Ìó2000ÀÉ¤¬ÆîËÌÌó470Ò¡¢ÅìÀ¾Ìó80Ò¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆµðÂç¤ÊL»ú¿Ø·Á¤ò¤Õ¤¿¤Ä·ÁÀ®¤·¤¿¡£2²óÌÜ¤Ïº£Ç¯1·î11Æü¡£º£ÅÙ¤ÏÌó1500ÀÉ¤¬ÆîËÌÌó400Ò¤ÎÄ¾ÀþÉÛ¿Ø¤òÉß¤¤¤¿¡£
³¤ÍÎÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Õ¥©¥È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î³ÁÃ«Å¯Ìé»á¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤ÎµùÁ¥¤¬½¸·ë¤¹¤ëÎã¤Ï²áµî¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï2²ó¤È¤â²áµî¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤êµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×
³ÁÃ«»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¼ç¤ÊÎã¤ÏÆî¥·¥Ê³¤¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆî¥·¥Ê³¤¤Î»öÎã¤Ç¡¢Ãæ¹ñµùÁ¥¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯½¸·ë¤·¤¿¤Î¤Ï21Ç¯3·î¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥µ¥ó¾Ì¡£¤³¤Î¤È¤¤ÏÌó220ÀÉ¤ÎÃæ¹ñµùÁ¥¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óµùÁ¥¤ä±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤ËÂÐ¤·¤Æ°Ò°µ¹ÔÆ°¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ³¤¾åÌ±Ê¼¤¬¾è¤ëµùÁ¥¤¬²£°ìÎó¤Ë100ÀÉ¤Û¤ÉÊÂ¤Ó¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤¬¼«¹ñÎÎ¤È¤¹¤ëÅç¤Ø¤ÎÊäµëÏ©¤ò¼×ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
³ÁÃ«»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢23Ç¯°Ê¹ß¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï³èÈ¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´í¸±ÀÜ¶á¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¡¢Êü¿å¡¢¿ÊÏ©Ë¸³²¡¢ÊäµëË¸³²¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö24Ç¯6·î¡¢Æî¥·¥Ê³¤¥»¥«¥ó¥É¥È¡¼¥Þ¥¹¾Ì¤Ç¤Ï¡¢Â¿¿ô¤ÎÃæ¹ñÌ±Ê¼Á¥¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó³¤·³¤ÎRHIB¡ÊÊ£¹çÄú¡Ë¤ò¼è¤ê°Ï¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢Ãæ¹ñ³¤·ÙÁ¥¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢³¤·ÙÂâ°÷¤¬¾è¤ê¹þ¤à»öÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¡£¤³¤Î¤È¤¡¢Ãæ¹ñ³¤·³´ÏÄú¤¬¼þÊÕ¤Ç·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢µùÁ¥·²¤¬ºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Á¡¢¤½¤ì¤ò³¤·Ù¤¬»Ø´ø¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸åÊý¤Ç³¤·³¤¬¹µ¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»°ÁØ¹½Â¤¤¬¤¹¤Ç¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
Ãæ¹ñ¡¦Þ¶¹¾¾Ê½®»³»Ô²¤ÎµùÁ¥·²¡Ê2024Ç¯8·î1Æü¡Ë¡£Åì¥·¥Ê³¤¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Êµù¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¥¤¥«¤ä¥µ¥Ð¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¿å»º»ñ¸»¤¬¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤ë¡£ÂçÎ¦Ãª¤¬¹¤¬¤ë³¤°è¤ÏÈæ³ÓÅªÀõ¤¯¡¢¸Å¤¯¤«¤éµù¶È¤¬À¹¤ó
¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬Åì¥·¥Ê³¤¤Ç¤âÅ¸³«¤µ¤ì»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¼Â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÆüËÜ¶á³¤¤Ç¤âÎà»÷¤ÎÆ°¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£16Ç¯¤ËÀí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤ËÊ¡·ú¾Ê½êÂ°¤ÎµùÁ¥¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï200¡Á300ÀÉÄøÅÙ¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê2000ÀÉµ¬ÌÏ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×
º£²ó¤ÎÆ°¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢³ÁÃ«»á¤Ï¤½¤ÎÌÜÅª¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î¿ô¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10°Ê¾å¤Îµù¹Á¤«¤é¤Î½Ð¹Á¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æµù¹Á¤ÇµùÁ¥¤¬½àÈ÷¤·¤Æ½Ð¹Á¤·¤¿¸å¡¢¤Û¤«¤ÎµùÁ¥¤È¹çÎ®¤·¤Æ¿Ø·Á¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÅýÀ©Ç½ÎÏ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÜÅª¤Î¿Ø·Á¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ç¤ËÍ×¤¹¤ë»þ´Ö¤ÎÂ¬Äê¤â½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»ÅÍÍ¤Î°Û¤Ê¤ëµùÁ¥¤ÇÊ£¿ô¤ÎÁ¥ÃÄ¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£²ó¤Î2ÅÙ¤ÎÉÛ¿Ø¤Ï¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢À¯¼£Åª¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê°Ò³Å¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¸Ø¼¨¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â°ìÀÐÆóÄ»¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î³¤¾åÉÛ¿Ø¤Ï²¿¤òÁÛÄê¤·¤¿¼Â¸³¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¸µÊÆÎ¦·³¾ðÊó¾¹»¤ÎÈÓ¼ÆÃÒÎ¼»á¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÂæÏÑ¿¯¹¶»þ¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤ò¼é¤ëà³¤¾å¤Î½âá¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÉÛ¿Ø¤ÏÆîËÌÌó470Òµ¬ÌÏ¡£¤½¤ó¤ÊµùÁ¥¤ÎÎó¤òÂæÏÑ³¤¶®¤ËÅ¸³«¤¹¤ì¤Ð¡¢½½ÆóÊ¬¤ËÂæÏÑ³¤¶®¤òÉõº¿²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÊÆ·³¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
ÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñÂçÎ¦¤ÎºÇÃ»µ÷Î¥¤ÏÌó130Ò¡¢Ê¿¶ÑÌó180Ò¡£º£²ó¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¡¢ÂæÏÑ³¤¶®Éõº¿¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤Ë½½Ê¬¤ÊÄ¹¤µ¤À¡£
¡ÖÁ¥¤½¤Î¤â¤Î¤ÏµùÁ¥¤Ç¤¹¤·ÀÈ¼å¤Ç¤¹¡£·ê¤¬³«¤±¤Ð¤¹¤°¤ËÄÀ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÌäÂê¤Ï°ìÀÉ¤Î¶¯¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2000ÀÉ¤È¤¤¤¦ÎÌ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î2000ÀÉ¤ò¼ÂºÝ¤É¤¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡©
ÈÓ¼Æ»á¤Ï¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¡£
¡ÖÁ¥ÃÄ¤ò3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë±¿ÍÑ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤¬ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÆîÂ¦¤ò¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬ËÌÂ¦¤òºÉ¤°¡£¤½¤·¤Æ»Ä¤ë¤Ò¤È¤Ä¤òÁ°±ÒÉôÂâ¤È¤·¤Æµ¡Æ°¤µ¤»¡¢Íè½±¤¹¤ëÊÆ´ÏÂâ¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆË¸³²¤·¤Þ¤¹¡£¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ò3Êý¸þ¤«¤é¼è¤ê°Ï¤à·Á¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
Á°½Ð¤Î³ÁÃ«»á¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÉÛ¿Ø¤¬¡Ö¿Ø·Á¤ò¤Õ¤¿¤Ä·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡×ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡£
¡Öº£²ó¤Î½¸·ë¤Ï¡¢500Òµé¤ÎÄ¾Àþ¤ò2ËÜºî¤ë¤È¤¤¤¦·±Îý¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢1ËÜ¤ÏÂæÏÑÅì´ßÂ¦¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ëÀþ¤Ë¡¢¤â¤¦1ËÜ¤ÏÆîÀ¾½ôÅçËÌÂ¦³¤°è¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ëÀþ¤Ë¤¹¤ëÀïÎ¬¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüÊÆ´ÏÄú¤Î¿Ê½Ð¤òÁË¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ë¤è¤ëÀí³Õ·ÙÈ÷¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£Æó½Å¤Î¸ú²Ì¤¬ÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡×
¡Ú¹ñºÝË¡¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¤Î¼é¤ê¡Û
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢µùÁ¥¤ÎÎó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÎÂæÏÑ¿¯¹¶¤òÂ¦ÌÌ¤«¤é»Ù¤¨¤ëà½âá¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¹½ÁÛ¤À¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬ÍÎÏ¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¹ñºÝË¡¾å¡¢µùÁ¥¤Ë¾è¤ëÈà¤é¤ÏàÌ±´Ö¿Íá¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
µùÁ¥1ÀÉ¤Ë¤Ï5¡Á10¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£2000ÀÉ¤¹¤Ù¤Æ¤¬·âÄÀ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢1Ëü¿Í¤«¤é2Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Îµ¾À·¤¬½Ð¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¹¶·â¤ÏÂçÎÌ¤ÎÌ±´Ö¿Í»à½ý¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Î¤À¡£
ÊÆ¹ñËÉ·Ï¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Î³¤·³ÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢ËÌÂ¼½ß»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢µùÁ¥ÃÄ¤Ë¤ÏµùÌ±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤¾åÌ±Ê¼¤äÃæ¹ñ³¤·³ÆÃ¼ìÉôÂâ¤¬Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì±´Ö¿Í¤È·³¿Í¤¬º®ºß¤·¤¿¡¢¶Ë¤á¤ÆÌñ²ð¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢ÂçÆüËÜÄë¹ñ·³¤¬¼ê¤ò¾Æ¤¤¤¿¡¢Ãæ¹ñÌ±´Ö¿Í¤ÎÃæ¤ËÊØ°áÊ¼¤¬Ê¶¤ì¹þ¤ó¤À»öÎã¤ÈÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎµùÁ¥ÃÄ¤¬³¤·Ù¤ä³¤·³¤ÎÁ°ÌÌ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÇØ¸å¤Ë¹µ¤¨¤ë³¤·Ù¤ä³¤·³¤ò¹¶·â¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ºÌ±´ÖÁ¥¤ÈÀÜ¿¨¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎµùÁ¥ÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤¨¤Ð¡¢¹ñºÝË¡¾å¤ÏÌ±´Ö¿Í¹¶·â¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÊÆ³¤·³¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¹ñ²ñ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤¬Àï´Ï¤òÍÑ¤¤¤ÆÉðÎÏ¹Ô»È¤ò¹Ô¤Ê¤¨¤Ð¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¿¯¹¶¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÆ·³¤¬Æ°¤¡¢ÆüËÜ¤¬½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«±ÒÂâ¤Ë¤³¤ÎµùÁ¥·²¤ÎÇÓ½üÇ¤Ì³¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ËÌÂ¼»á¤Ï¤³¤¦·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡Ö¼«±ÒÂâ¤¬¹¶·â¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡ØÌ±´Ö¿Í¤ò¹¶·â¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÀµÅöËÉ±Ò¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊóÉü¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤Î¹ñºÝË¡ÅªÀµÅöÀ¤òÁÊ¤¨¤ëÍ¾ÃÏ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£·³»ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¡Åª¡¢¤½¤·¤Æ¾ðÊóÀï¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«±ÒÂâ¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£³ÁÃ«»á¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö³¤ÊÝ¤ä³¤¼«¤Î´ÏÁ¥¤¬µùÁ¥¤ÎÊÉ¤òÆÍÇË¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñµùÁ¥¤Ï¿ÊÏ©¤òË¸³²¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì±Ê¼¤¬¾è¤ëÁ¥¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¹âÂ®¹Ò¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¹ÝÅ´À½¤ÎÁ¥ÂÎ¤ò»ý¤Á¡¢µ¡Æ°À¤â¹â¤¤¡£
Á°Êý¤Ë½Ð¤ÆµÞ¸ºÂ®¤¹¤ë¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÉý´ó¤»¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¹ÔÆ°¤òË¸¤²¤Þ¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°Õ¿ÞÅª¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢¡ØÁê¼ê¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¤È¥Ç¥Þ¤òÎ®¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢³¤ÊÝ¤ä³¤¼«¤Ï°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Êü¿å¤ä·Ù¹ð¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÂÄêÅª¤ÊÂÐ±þ¤·¤«¼è¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
ÂæÏÑ¿¯¹¶¤òÁÛÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¶Ë¤á¤Æ¹çÍýÅª¤ÊÀïÎ¬¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¹ñºÝË¡¤Î¸¶Â§¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¹½¿Þ¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¸í»»¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÊÆ·³ºÇ¹â»ÊÎá´±¥È¥é¥ó¥×¤È¤¤¤¦ÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï²áµî¤Ë¤³¤¦È¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ë¤Ï¹ñºÝË¡¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£»ä¼«¿È¤ÎÆ»ÆÁ´Ñ¡£»ä¼«¿È¤Î¿´¤À¡£¤½¤ì¤¬»ä¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ëÍ£°ì¤Î¤â¤Î¤À¡×
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤Îà³¤¤ÎÊÉá¤Ï½â¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢ÁÛÄê³°¤Î·èÃÇ¤Ò¤È¤Ä¤ÇÊø¤ìµî¤ë¤Î¤«¡£
