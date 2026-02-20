ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、Android/iOS用パズルRPG「パズル＆ドラゴンズ（パズドラ）」にてTVアニメ「葬送のフリーレン」コラボを2月20日10時より開始した。

本コラボでは主人公「フリーレン」をはじめ、「フェルン」や「シュタルク」、「ヒンメル」などのキャラクターたちが、コラボガチャやダンジョンに登場。一部のキャラクターにはボイス（音声）が実装され、スキル発動時などにボイスが流れる。ボイスには「フリーレン」の「一般攻撃魔法（ゾルトラーク）」や「フェルン」の「必要なものは覚悟だけだったのです」など、「葬送のフリーレン」には欠かせない魔法やセリフなどが取り入れられている。

対象のコラボキャラクターを初めて入手した際には、5人のキャラクターたちがそれぞれ属性ごとにデザインされたきせかえドロップや特別なバッジBGMのセットなどを手に入れることができる。

ダンジョンに潜入する際、コラボキャラクターでチームを編成しコラボバッジを設定すると、コラボキャラクターの攻撃力、HP、回復力が 強化される。

さらに、コラボダンジョンには、降臨ダンジョンやコロシアムなども登場。クリアするとさまざまなクエスト報酬を入手できる。称号チャレンジ！では、時間内にダンジョンをクリアすることで称号「フリーレン」を獲得することができる。また、モンスター交換所やMPショップにも、コラボキャラクターがラインナップしている。

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

©山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会