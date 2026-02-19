この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

PER上昇で株価下落はバブル崩壊ではない！ここが米国株を買う最適なタイミングです！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて「PER上昇で株価下落はバブル崩壊ではない！ここが米国株を買う最適なタイミングです！」と題した動画を公開。米国株、特にFANG+などのハイテク株が軟調な動きを見せている現状について、「企業の稼ぐ力は衰えておらず、バブル崩壊ではない」と解説した。



鳥海氏はまず、株価を決める要素は「EPS（一株当たり利益）×PER（株価収益率）」であるという基本原則を提示。その上で、直近の株価下落の主因は「PERの低下」にあると分析した。FANG+構成銘柄などの巨大テック企業は利益（EPS）を着実に伸ばしているものの、市場の過度な期待（PER）が剥落したことで株価が調整されているに過ぎないと語る。さらに、米国の金利が高止まりしている現状を挙げ、「リスクを取って株式を持つよりも、手堅く年利3～4%が得られる銀行預金やMMFへ資金を移す動き、つまり『現金へのシフト』が起きている」と指摘した。



この状況を、鳥海氏は過去の「ITバブル崩壊」や「リーマンショック」と比較して論じる。過去の暴落局面では、企業の利益構造そのものが破壊され、EPSとPERが共に崩落したことで大暴落を招いた。しかし今回は、AIブームなどを背景に企業の利益成長（EPS）は崩れておらず、単に割高だったPERが修正されているだけだという。また、株安局面でゴールドへ資金を逃避させる動きに対しても、「ゴールドは利息も何も生み出さない単なる金属であり、過去には45%も暴落したことがある」とデータを提示し、安易な「安全資産神話」に警鐘を鳴らした。



鳥海氏は、2026年は米国の中間選挙などの影響で株価が乱高下する可能性を示唆しつつも、企業の利益成長という「本質」が崩れていない限り、長期投資家にとっては狼狽売りをする場面ではないと主張。「株が値下がりしている今こそが買い時である」と結論付け、冷静な投資判断を促した。