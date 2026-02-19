２月17日、ミラノ（現地時間）。ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）は百花繚乱の煌（きら）めきを放った。

中立選手として出場するロシア国籍のアデリア・ペトロシアンがあえて構成を抑えた完璧な演技で暫定トップに立つ。フリーでは４回転やトリプルアクセルで勝負をかけてきそうで不気味な気配をただよわせていたが、日本の新星・中井亜美（TOKIOインカラミ）がはつらつとした演技で会場を虜にし、トリプルアクセルを成功させて逆転する。アリサ・リュウ（アメリカ）、坂本花織は中井のスコアを超えられなかったが、それぞれ世界女王の貫禄を見せた。

その決戦の最終滑走、パープルの衣装で燦然（さんぜん）とリンクに入ったのが、千葉百音（20歳／木下グループ）だった。



SPで好演技を見せ、４位発進となった千葉百音 photo by Sunao Noto / JMPA





「絶対に遂行しないといけないルーティン。おかげで、ちょっと緊張をゆるめることができましたね」

千葉は滑走直前の一幕をそう振り返っている。リンクサイド、いつもよりもやや遠かった柵越しに、濱田美栄コーチとお互いがジャンプし跳びついて手を握り、健闘を誓い合っていた。その"儀式"によって、彼女は緊張から解き放たれたようだったーー。

【重圧を跳ねのけ拍手喝采の演技】

『ラストダンス』の旋律に乗って、千葉はしめやかに滑り出している。

「６分間練習が一番、"ガチガチ、フワフワ"な感じでした。そこから、本番で自分の感覚を戻せてよかったです。どんな感覚か......言葉にしがたいんですけど、落ち着くっていうのが近いかな」

千葉はそう回顧したが、堂々とした演技だった。静かな曲の立ち上がりで、最初のジャンプは会場も固唾を飲んで見るなか、どうしても緊張が走る。しかし彼女は３回転フリップ＋３回転トーループという大技を難なく決めた。ダブルアクセルも危なげなかった。フライングキャメルスピンはレベル４で、一本にまとめた髪を揺らした。

そこから曲調が一気に明るくなって、愛する人への気持ちを全開する思いを込め、"運命を引き寄せてやる"という気概が浮き彫りになる。３回転ルッツはアンテンションがついたが、会場は全ジャンプ成功を祝福するように熱気が渦を巻く。

スピン、ステップも質が高く、すべてレベル４だった。観客全体とダンスを踊るような幸福感が共有され、最後のレイバックスピンからフィニッシュポーズ後、彼女は空気が震えるような拍手喝采を浴びていた。

「ルッツを降りてからは、大勢の観客のみなさんとラストダンスを楽しめて幸せでした」

千葉は湧き上がる喜びをもてあますように言った。最終滑走は緊張のコントロールが難しいのだが、彼女はプレッシャーとうまく向き合っていた。世界ランキングで常に１、２位を争うようになった実績は飾りではない。

「（最終滑走という）滑走順が決まって、夜にはマインドセットできていたんです。でも、６分間練習で緊張の波が押し寄せてきていました」

千葉はそう言って、こう続けた。

「これまで何かと最終滑走経験は多かったので、緊張の波に飲まれたショートも少なくなかったんですが、そういう経験もあって、いい方向にいけたのかもしれません。ただ、その時その時でいつも新しい経験をしているわけで、今回は『オリンピックのショートという新しい経験をいいものとして積むぞ』という切り替えがよかったんだと思います」

【いけるところまでいってやろう】

SPは74.00点で４位につけた。ペトロシアンを超え、首位の中井とは約５ポイント差で、メダル圏内と言えるだろう。"楽しむ"という境地に入った彼女は強い。

「今日は自分の出番になった時には、楽しもうっていう感覚が戻ってきていました。初めてのオリンピックで最終滑走なんて、かなり強烈な感じですが、この先の人生でないかもしれないって思ったら、『だったら楽しんでやろう！』って思うことができたんです」

２月19日、千葉はフリーを最終グループで戦う。何が起こるかわからない。雌雄を決する戦いだ。

「男子、ペアと観戦して、ショートからフリーで順位の入れ替わりがあるのを見ている。自分がどこまでいけるかわからないですけど、いけるところまでやってやろうっていう強い気持ちでいます。これまで練習してきたことを出しきれるように。（フリーまで）１日空くので、そこで落ち着きを確認できたらって思っています」

千葉は決意を込めるように言った。フリーは再びロマンスソング『ロミオとジュリエット』だ。