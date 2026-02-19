五輪スノーボード男子スロープスタイル決勝

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子スロープスタイル決勝が18日に行われ、中国のスー・イーミンが82.41点で金メダルを獲得した。今大会、中国代表の金メダル第1号となった22歳の快挙を、母国メディアは大きく伝えた。

スー・イーミンは1回目の試技で82.41点のハイスコアを記録。日本の長谷川帝勝（TOKIOインカラミ）に82.13点で迫られたものの、トップに輝いた。2022年の北京大会では同種目で銀、ビッグエアで金を獲得したのに続き、2大会連続のメダル獲得。今大会では銅メダルだったビッグエアに続く2つ目のメダルとなった。

中国機関紙「人民日報」は「中国に初の金メダル！ スー・イーミンが22歳の誕生日に優勝」との見出しで記事を掲載。誕生日当日の活躍を受けて「自らの手でオリンピック金メダルという貴重な贈り物を獲得した」と綴り、「北京五輪もあわせると個人でのオリンピックメダル獲得数は4個となった」と称えている。

中国メディア「直播吧」は、試合後インタビューのコメントを紹介。「今日は自分の誕生日だけれど、中国チームのために最初の金メダルが取れことが、何よりも意義深い」と感慨に浸り、「この金メダルの最大の意味は、自分たち中国チームのためにいいスタートをもたらすことができたことにある。それがずっと一番大切な責任だと思ってきた」と、喜びを噛み締めた。

悲願の金メダル獲得後、涙を流す場面も。その思いを問われると「我慢できなくて。というのは、すごく長い間感じていたプレッシャーからようやく解き放たれたから」と説明。達成感から感情が込み上げたことを明かし「今回、自分たちは国外にいる。国の外で国歌を聞いてもらいたかった。国旗があがり、国歌が奏でられたとき、本当にあのときは我慢できなかった。とても感動した」と振り返った。

日本人の佐藤康弘コーチとタッグを組み、北京、ミラノと2大会続けて掴んだ栄誉。ビッグエア決勝後には、日本勢ワンツーとなった木村葵来、木俣椋真を祝福するスポーツマンシップでも話題になった22歳は、母国のスポーツ界に明るいニュースを届けた。



