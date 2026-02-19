【丸亀製麺】釜玉うどん頼むと…“無料”で釜玉うどんがもう一杯もらえる3日間 大人気「牛すき釜玉うどん」も復活
讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、2026年2月25日（水）から、3種類の釜玉うどんのどれか一杯を注文すると、「釜玉うどん」（並サイズ）が無料でついてくるキャンペーンを実施する。※販売期間は2月25日（水）〜27日（金）まで
【写真】これが大人気「牛すき釜玉うどん」だ！ 対象商品を全て見る
また今回のキャンペーン期間限定で、大人気商品「焼きたて 牛すき釜玉うどん」が一部店舗で復活販売するという。
「釜玉うどん」とは、うどんと玉子をからめて味わう讃岐の定番うどん。茹でたての麺を釜から抜いて直接器に盛り付ける「釜抜き麺」で提供。「釜抜き麺」は、店内製麺を行っている丸亀製麺だからこそおすすめできる食べ方だという。水で締めないため、麺の外はふわふわ、中はもちもちとした食感なのが特長だ。
好きな「釜玉うどん」を注文でもれなく「釜玉うどん」がもらえる〈キャンペーン概要〉
【対象商品】
・釜玉うどん
・明太釜玉うどん
・焼きたて 牛すき釜玉うどん
※「焼きたて 牛すき釜玉うどん」は一部店舗のみ
【期間】
2026年2月25日（水）〜2月27日（金）
【実施店舗】
全国の「丸亀製麺」
【注意事項】
※一杯無料でプレゼントのうどんは「釜玉うどん」並サイズのみ
※一部実施していない店舗がある
※販売状況により、販売終了時期が異なる場合がある
※テイクアウトはできない
※「焼きたて 牛すき釜玉うどん」は、ロードサイト店のみでの販売となる
※商品価格は全て税込
●釜玉うどん（温） 並550円、大740円、得930円
「釜抜き麺」に玉子を混ぜ、だし醤油をかけてシンプルに味わう一品。うどんの熱でとろりとなった白身や、玉子との混ぜ具合、だし醤油の加減や薬味でも味わいが変化する。
●明太釜玉うどん（温） 並640円、大830円、得1,020円
「釜抜き麺」に玉子を混ぜて食べる「釜玉うどん」に、ピリッとした明太子が加わった商品。麺にからむ玉子に明太子の濃厚さが合わさった、コクのある味わいが特長。
●焼きたて 牛すき釜玉うどん（温） 並890円、大1,080円、得1,270円
登場以来「定番メニュー化してほしい」という声が多数ある大人気の一杯。「釜抜き麺」に、注文ごとに特製の割り下で焼き上げる牛肉、まろやかな玉子がからみ、三位一体の味わいとなっている。