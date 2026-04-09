モーニング娘。11代目サブリーダーの牧野真莉愛（25）が、11日より開催される『モーニング娘。’26 コンサートツアー春 - Rays Of Light -』をもって、モーニング娘。’26並びにハロー！プロジェクトを卒業することを発表した。【写真】牧野真莉愛“国宝級”美スタイル披露牧野はハロプロ研修生を経て、モーニング娘。に加入して以来、約12年にわたり活動。昨年7月に発表された新体制で、新サブリーダーに就任した。事務所に