「DHC ベースメークシリーズ 専用コンパクト（薬用ホワイト）［シンデレラ］」ディーエイチシー（以下、DHC）は、“Dreaming（夢見る心）”をテーマに、ディズニーの人気プリンセス＜シンデレラ＞の世界観を取り入れた「DHC ベースメークシリーズ 専用コンパクト（薬用ホワイト）［シンデレラ］」を4月8日から、数量限定で発売する。ディズニー映画「シンデレラ」の物語が持つ“魔法”や“輝き”の世界観から着想を得てデザインさ