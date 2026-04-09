エレコムは、最大4台のHDMI対応機器を接続できる、HDMI切替器「DH-SW4KB41BK」を4月中旬に発売する。店頭実勢価格は5580円。●便利なリモコンも付属 オートモードも搭載DH-SW4KB41BKは、1台のディスプレーで映画やゲーム、テレビ番組などを切り替えて楽しめるHDMI切替器。本体のボタン操作に加え、離れた場所から操作できるリモコンを付属し、再生機器の切り替えを簡単に行える。切替方式は、自動で入力を判別するオートモード