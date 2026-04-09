俳優の要潤が９日、都内で行われた仮面ライダー生誕５５周年記念作「アギト―超能力戦争―」（２９日公開、田粼竜太監督）完成披露舞台あいさつに出席した。平成以降の仮面ライダーシリーズでは、史上最高視聴率を誇る「仮面ライダーアギト」の劇場版最新作。２５年の時を経て、再び氷川誠役を演じる要は「ただいま！」とあいさつすると、観客からは「お帰り！」と大きな声援が返ってきた。同役については特別な思いが