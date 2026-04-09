政府は、石油元売り3社に対し病院などの「重要施設」に軽油や重油などを直接販売するよう要請しました。要請は、ENEOS、出光興産、コスモホールディングスに行われました。医療や交通、公共サービスのほか、農業や畜産業、自動車や半導体など重要物資の製造業に石油元売りから直接販売することで燃料が行きわたるようにします。すでに継続的な取引がある場合には、原則として前の年の同じ月と同量を供給するよう元売り各社に要請す