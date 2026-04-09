衆院憲法審査会で発言する自民党の新藤義孝氏（手前から4人目）＝9日午前衆院憲法審査会は9日、自民党が大勝した2月の衆院選後初となる討議を実施した。自民は9条への自衛隊明記など党の憲法改正案4項目に関し、論点が整理され次第、改正条文起草の検討作業に順次入りたいと提案した。日本維新の会と国民民主党は賛同した。衆院で野党第1党の中道改革連合は、改正が必要と認められるならば真摯に検討すると明言。立憲民主、公明