【ライブレポート】M!LK「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」リリース記念日スペシャルイベントが大盛況！「爆裂愛してる」MVも公開

M!LKが、両A面シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」を2月18日にリリース。100億万通りの愛を肯定する最強ポジティブなハイテンションラブソング「爆裂愛してる」MVを公開した。

そして、ダイバーシティ東京 プラザ2F・フェスティバル広場にて「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」リリース記念日スペシャルイベントを開催。約1万人のファンを魅了した。

■「爆裂愛してる」MVでは銀河を舞台にM!LKが爆発的な愛を表現

2025年10月に配信リリースした「好きすぎて滅！」は、MVの再生回数が5,000万回を超え、SNS総再生回数は30億回を突破。SNSを中心に大きな話題を呼んでいる。さらに、2月9日に先行配信された最新曲「爆裂愛してる」も、自己最高初週再生数を記録するなど注目を集めている。

これら2曲に加え、カップリングには文化放送『～キミはひとりじゃない～文化放送 受験生応援キャンペーン』のキャンペーンソング「まちあわせ」の他、「Love Drive」「クレッシェンド」を収録したM!LK初の両A面シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」がリリース。

「爆裂愛してる」MVは、シルバーに輝く月面やミラーボールの惑星など、銀河を舞台にM!LKが爆発的な愛を表現するスケール感溢れる映像作品となっている。

■【ライブレポート】「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」リリース記念日スペシャルイベント

2025年末に、念願だった『NHK紅白歌合戦』に出演し「好きすぎて滅！」がオリコンストリーミングランキングにて自身初となる累積再生数1億回を突破するなど、いま、もっとも勢いのあるM!LKが、2月18日にダイバーシティ東京 プラザ2F・フェスティバル広場にてスペシャルイベントを開催。この日は「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」のCD発売日。フリー観覧ということもあり、平日にもかかわらず、約1万人ものファンが駆け付けた。

ステージにはマイクスタンドが5本並べられ、デビュー初期のリリースイベントの際に使われていたSEが流れると、会場に集まったみ！るきーず（ファンネーム）がざわつき出し、そこに待ちに待った「爆裂愛してる」の衣装を着た5人が登場すると、大きな歓声に包まれていく。そのままメンバーカラーの照明に照らされて輝く5人が勢いよく「好きすぎて滅！」を歌い始めると、会場の奥の奥までペンライトの光が波のように揺れ、輝いていく。その風景を5人はとても愛おしそうに眺めながら、山中柔太朗が「え、好き」のセリフを「大好きだよ」と言い換えると、叫ぶかのような歓声が上がった。そして佐野勇斗の「いくぞ～！」という掛け声から始まったCrazyタイムでは、うれしそうな表情を見せながら激しいダンスで魅せ、会場の寒さを吹き飛ばしていく。

曲が終わり、会場を見わたした5人は次々と自己紹介をし、深々とお辞儀をしたあと、本当にうれしそうに大勢のみ！るきーずを眺め、佐野は「良かった！ 人がいっぱい来てくれて！」「あの木の後ろのほうも僕のファン!?」と声をかけると、メンバーカラーであるピンクのペンライトが遠くから揺れ、コミュニケーションを取っていく。さらに生配信では10万人が観ていることを知らされると5人は目を大きく開きながら驚いた様子を見せた。

続く「イイじゃん」では、社会現象になったサビのダンスで一気に盛り上がったあと、一転、キュートな「チラチLOVE」で最高潮にかわいいM!LKをパフォーマンス。両手で手を隠して顔をチラチラさせる振り付けから始まると、「かわいい～！」と大きな歓声が上がり、吉田仁人が「オレが好きなんでしょ？」「早く言えよ。好きって。」とセリフを言うと破裂音のような歓声が上がっていく。全員が最高の笑顔で曲を終わらせると、吉田が「恥ずかし！」とぽつり。曽野舜太に「なんでや!?」とツッコまれると、吉田は「いろんな人に見られてるって思われながらやるの恥ずかしい…」とぼやくと、他の4人から「みんな味方！」と言われるも、吉田は「ご通行中の皆さんに“早く言えよ。好きって。”って言っても何ってなるでしょ！」と急に素に戻って照れ、み！るきーずたちは大爆笑。

さらに「爆裂愛してる」のMVが公開されたことを受けて、佐野は「“りき”（力作）ですよ！」と大興奮。さらに塩崎大智（「崎」は、たつさきが正式表記）が、吉田監修のコール動画を公開したことを報告し、「覚えて来たよって人！」と問いかけ、み！るきーずたちが大きく手を挙げると、5人はとてもうれしそうな表情を見せた。

その後5人からは、2026年の目標を発表。吉田は「ドーム公演を決めたい！」、曽野は「富士山に登りたい！」、山中は「メンバー誰かの主演作で主題歌をやりたい！」と話し、佐野は「もう一度紅白に出たい！」と決意表明。そして塩崎は「“好き滅”でも“爆裂”でもいいのでMVで1億回再生行きたい！」と言い、みんなが「いいね！」と同意するなか、塩崎が、初期からの名曲である「『反抗期アバンチュール』で1億回あるかもね」と言うと、みんなから「あるか！」とツッコまれるシーンも（笑）。

最後の曲はこの日リリースした「爆裂愛してる」をパフォーマンス。曽野が「もっと声出せんの!?」と大きく煽り、佐野が「思い切りコールをお願いします！」と叫びスタートすると、大きな声が上がり会場は一体に。歌詞にある“シェアハピ”を体現した、幸せの空間をみんなで楽しむ瞬間が広がった。

イベントの最後はこの日の想い出をしっかりと残すべく記念撮影。その後全員が深々とお辞儀をして颯爽とステージを去ると、会場に訪れたみ！るきーずたちから大きな拍手が上がっていった。この1年で、一気にスターダムの階段を駆け上がっていったM!LK。あらたなファンをどんどん増やしながら大きくなりつつも、デビューから長い間一緒に歩んできたみ！るきーずとの絆はとても固く、みんなの笑顔の前に立ち、とてもうれしそうにパフォーマンスする姿からは、M!LKとみ！るきーずの間に流れる深い愛を感じることができた。きっと、彼らが掲げた5つの目標も、成功する日は近そうだ。

TEXT BY 吉田可奈

■セットリスト

1.好きすぎて滅！

2.イイじゃん

3.チラチLOVE

4.爆裂愛してる

■リリース情報

2026.02.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「爆裂愛してる」

2026.02.18 ON SALE

SINGLE「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」

