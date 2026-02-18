怪綺的異類交遊ミステリをオリジナルMVとボイスドラマで展開する新プロジェクト『STRANGE EDEN』スタート！三田誠、小路さこら豪華クリエイター陣が参加
ヒトと異形の運命が交差する“怪綺的異類交遊ミステリ”をテーマに、オリジナルMVとボイスドラマを軸に展開する新プロジェクト『STANGE EDEN（ストレンジエデン）』がスタートした。
5組のヒトと異形の出会いを軸に、街が秘める謎に迫っていく「怪綺的異類交遊」ミステリドラマ『STRANGE EDEN』。叶わない望みを抱えるヒトと孤独な異形「エコー」。その出会いは、やがて彼らを必然の道へと絡め取っていく。
イラストレーター・小路さこがキャラクターデザインおよびメインイラストレーション、イラスト監修として参加。企業VTuberのデザイン・イラスト制作などで活躍する同氏が、本プロジェクトのビジュアル表現を担当。さらに、TVアニメ化作品を複数手掛ける作家・三田誠が、YouTubeで視聴できるボイスドラマの世界観設定、シナリオ原案＆監修を担当する。
さらに、シナリオ・イラストだけでなく、キャラクターたちの心を描く楽曲や映像も多彩なクリエイターが個性的な表現で制作。堀江晶太、higma、A4。、x0o0x_、HIDEYA KOJIMAなど、各方面で活躍するアーティスト陣が参加する。
ボイスドラマおよび楽曲は2月から7月まで連続リリース予定となっている。
＜イントロダクション＞
それは歪な楽園と、極上のパラドクス。
とある街・ミイツ市は、七つの区で構成されていた。
それぞれの区域によって異なる特色を持ち、目覚ましい発展を遂げている。
そのミイツ市で、奇妙な事件が相次いでいた。
原因は、裏で「レガシー」と呼ばれている謎のアイテム。
時には全てを思いのままにできる力を持つそれらをめぐって、ヒトや『ヒト以外の存在』が暗躍する。
叶わない望みを抱えながらも諦められないヒトと、『ヒト以外の存在』――不思議な力を持つ孤独な生き物「エコー」。
導かれて出会った彼らが互いに支え合い、あるいは利用しながら己の生を貫く怪綺的異類交遊ミステリ。
Director / Motion Graphics Editor：Yazhirushi (PHASE STUDIO)
Edit：Rayleigh (PHASE STUDIO)
Graphic Design：来休, 310 (東東京京)
『STANGE EDEN（ストレンジエデン）』
キャラクター&キャスト
由良野千里：吉川幸宏
橘孝星：佐藤悠雅
瑠何：小松昌平
慈樹修一郎：高橋英則
桜仁：前野智昭
卯月雛太：堀江瞬
咬：義村優
荊緋嵐：小笠原仁
鱗：土岐隼一
由良野道貴：長岡龍歩
真夜：重松千晴
由良野千里/ユラノセンリ
CV. 吉川幸宏
ミイツ市の大学生。孝星とは幼馴染で腐れ縁。道貴の弟。
性格は素直かつ負けず嫌いで、見た目にそぐわず理屈っぽい。
頑固者同士、孝星とは喧嘩することも少なくないが、誤解されがちな孝星のことをいつも気にかけている。
〿〿〿。〿〿〿の〿を使って、〿〿〿〿している。
とあるきっかけから、真夜に協力してレガシーを探すことになる。
橘孝星/タチバナコウセイ
CV. 佐藤悠雅
冷静で思慮深いが、底は情熱的。
言葉少なでぶっきらぼうに映るため友人は少なく、千里が唯一の友達。
律儀で世間ズレしている部分がある。
〿〿から〿〿されている〿がいた。
とあるきっかけから、真夜に協力してレガシーを探すことになる。
瑠何/ルカ
CV. 小松昌平
エコー。
派手好きでポジティブでノリがよく、いわゆるギャルマインド持ち。
楽しいことが大好きで、何事にも積極的。思い込んだら一直線。
刺激を求めて日雇いアルバイトを転々としたり、様々な場所に出かけたりしている。
〿〿〿〿〿に協力しており、そのためにミイツ市にやってきた。
慈樹修一郎/イツキシュウイチロウ
CV. 高橋英則
ミイツ市・藍雲区にある教会につとめる聖職者。
自分に厳しく他人に優しい。責任感が強く、人格者として他人の模範であらねばならないと思っている。
目指す姿は、いまはもういない己の〿〿。
お人好しで生真面目ゆえに、瑠何が起こすトラブル（？）に巻き込まれがち。
桜仁/オウジン
CV. 前野智昭
エコー。
1000年近く生きており威厳に満ちていると思いきや、尋常ならざるマイペースで天然気味な面も。
か弱き存在を正しい道に導き育てることが長く生きた者の責務だと感じている。
エコーとしての力が強く、ふとしたときに力を使い、ものに命を宿らせてしまうこともある。
〿〿〿〿〿により、過去の記憶が一部欠落している。
卯月雛太/ウヅキヒナタ
CV. 堀江瞬
明るく快活な少年。
両親がいない家庭で、幼い弟と妹たちの世話をするしっかり者。要領は良いほうではなく、コツコツ頑張るタイプ。
アルバイトを多数掛け持ちしており、桜仁の営む骨董店でも働き始めた。
絵を描くことが好きで、勉強やアルバイトの隙間を縫ってこっそりと描き続けている。
家族を〿〿た〿を〿〿、先に〿〿〿〿を〿〿〿いる。
咬/ヤオ
CV. 義村優
エコー。
寡黙で何を考えているのか読めないように見えるが、実際は単純明快。
美しいものが好きで、それ以外のものはすべてどうでもいいと考えている。
緋嵐に従うのも、彼の外見を気に入ったから。
他に美しいと思っているものは、水道の蛇口、レンコンの断面など。誰にも理解できないが、彼なりの美学がある。
荊緋嵐/ジンフェイラン
CV. 小笠原仁
マフィアと繋がっているという噂の絶えない巨大財閥の御曹司。
レガシーやエコーの力を利用しようとしている父親の企みに従い、裏社会で暗躍しながら、〿〿〿〿〿のためにとあるものを探している。
性格は苛烈で、高慢かつ高圧的。周りの人間を不愉快な馬鹿どもとしか考えていない。
いつも余裕の表情で悠々と振る舞っているが、ときおり激情に駆られる面もある。
鱗/リン
CV. 土岐隼一
エコー。
穏やかで控えめ、ふわふわと浮世離れしており、他人には理解しがたい空気を纏う。
1200年以上生きているため、体が弱い。体を維持するために〿〿〿〿を〿〿、〿〿の〿を〿〿〿いる。
長年、不思議な力を求めるヒトに崇められて世話をされてきたため、自活する能力がなく、道貴の家でひっそりと暮らしている。
由良野道貴/ユラノミチタカ
CV. 長岡龍歩
充実した人生を送る医師。千里の兄。
当直勤務のあとも爽やかな笑顔を絶やさないので周囲から超人扱いされている。
どんな状況でもほとんど動じず、特に〿〿〿〿〿いるところは誰も見たことがない。
人当たりもよく、老若男女問わず自然と懐に入り込んでしまう魅力がある。
鱗と同居して、体調が不安定な彼の生活を支えている。
真夜/マヨル
CV. 重松千晴
神出鬼没の謎のエコー。
〿〿への〿〿によりエコーが組織する機関である存在規制局に所属し、ほかのエコーの監視やレガシーの回収を行う。
生意気かつ我儘、ミステリアスに振る舞うが、実は感情豊かで子供っぽい。
根は情深く、本当に困っている相手は放っておけない。それは人間相手でもエコー相手でも同じ。
●リリース情報
プロジェクトテーマソング
「Invitation to the Waltz」
2月18日配信開始
配信リンクはこちら
https://zula.link-map.jp/links/Invitation_to_the_Waltz
『STRANGE EDEN』テーマソング。
元「ぼくのりりっくのぼうよみ」として活動し現在はDiosのメンバーとしても活動するたなかと、数々の有名アーティストに楽曲提供を行うLLLL:Kazuto Okawaがタッグを組み制作。
昨年Zepp Shinjukuでの単独ライブを成功させ、新進気鋭のシンガーとして活躍する梓川が、極彩色のカオスを歌い上げます。
ミュージックビデオは、GLAYのアートワークや映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」演出などで独自の華やかな世界観を構築しているRIBBONが制作。
描き下ろしキャラクターイラストをキャラクターデザインの小路さこと鳥住ヨモが描き、妖しくも絢爛な楽曲の魅力を豪華に表現しています。
今後のコンテンツ展開ロードマップ
2月27日(金) 18:00 プロローグムービー公開
ボイスドラマ本編に繋がるオリジナル動画を公開予定。
3月11日(水) 18:00 ボイスドラマ 第1話公開
3月12日(木) 18:00 ボイスドラマ 第2話公開
3月13日(金) 18:00 ボイスドラマ 第3話公開
千里と孝星の物語を3日連続で公開予定。
二人のストーリーのイメージソングも作中で披露されます。
小路さこ描き下ろしスチルイラストも。
3月18日(水) 00:00 キャラクターソング 千里（CV.吉川幸宏）リリース
18:00 ミュージックビデオ 公開
3月25日(水) 00:00 キャラクターソング 孝星（CV.佐藤悠雅）リリース
18:00 ミュージックビデオ 公開
4月1日(水) 00:00 キャラクターソング 真夜（CV.重松千晴）リリース
18:00 ミュージックビデオ 公開
3週連続でキャラクターソングをリリース。リリース同日にYouTubeにてオリジナルミュージックビデオを公開します。
●作品情報
『STRANGE EDEN』
【スタッフ】
原作・企画：THINKR
世界観設定・シナリオ原案＆監修：三田誠
シナリオディレクション・脚本：竹之内雛
キャラクターデザイン・メインイラストレーション・イラスト監修：小路さこ
エコーデザイン：鳥住ヨモ
デフォルメキャラクターデザイン：いちまる
デザイン・企画協力：BALCOLONY.
グッズ情報
全国のアニメイト店舗およびアニメイト通販にて『STRANGE EDEN』初のオリジナルグッズが発売。
アクリルスタンドやキャラバッジ、クリアカードなど、手に取りやすいグッズがラインナップされています。
予約受付：2026年2月17日(火)開始
発売：2026年4月17日(金)頃予定
予約サイト
https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/strange-eden-0217goods/cd/4124/
＜株式会社THINKRについて＞
THINKRは、デザイン/音楽/物語/映像/アニメーション/ライブなどあらゆる芸術的要素が織りなすコンテンツを通し、様々な体験価値の創造を掲げるドラマティックデザインファームです。
クリエイティブ開発、アーティストマネジメント、バーチャルアーティストプロデュース、オリジナルIP開発、XR LIVE開発、D2C事業に加え、ゲーム、アニメ、メタバース、体験型エンターテインメント開発といった分野で、今迄培ったノウハウを活かし、「総合的なバーチャルエンターテインメント事業」を推進しています。
