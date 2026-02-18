『ハイスクール！奇面組』第7話「霧のかくれんぼ WARS！」「それでもスケベ 出瀬潔」あらすじ＆場面カット！
全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて1月9日（金）より放送中のTVアニメ『ハイスクール！奇面組』。第7話のあらすじと場面カットが公開された。
『ハイスクール！奇面組』は、1980年『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて『3年奇面組』として連載が始まった、新沢基栄によるギャグ漫画を原作としたアニメーション作品。連載開始後、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、当時としては斬新な作品で大ヒット。さらに1985年からはTVアニメも放送され、一大ブームを巻き起こした。
第7話のあらすじはこちら。
＜第7話「霧のかくれんぼ WARS！」「それでもスケベ 出瀬潔」あらすじ＞
「霧のかくれんぼ WARS！」
⼀堂霧は勉強よし、スポーツよしの超優等⽣。学校の先⽣からも評判が良い。しかし、家庭訪問があることをうっかり忘れており、その⽴場に危機が迫る！ 霧の家族・⼀堂家はとても担任の先⽣には会わせられない⼈間ばかりであり……
「それでもスケベ 出瀬潔」
ある⽇、運命的な恋をした潔だが、あえなく⽟砕。⼀⽅、 ”⾊男組” リーダー・切出翔は今⽇もモテモテ。どうしてもモテたい潔は翔に弟⼦⼊りを申し出て！？ 翔からの最初の指⽰は「スケベを捨てること」だったが……？
そして、霧の担任教師 ・ 固岩鉄⼦（かたいわてつこを）井上⿇⾥奈が、潔の運命的な恋の相⼿・藤⽥沙織を関根明良、さらに霧の同級⽣で潔の妹・出瀬清（しゅっせきよい）を浅⾒春那、同じく霧の同級⽣で唯の弟・河川⼀平（かわいっぺい）を橘⽴夏が演じる。
（C）新沢基栄／集英社・奇面組
