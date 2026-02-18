

提供：国立感染症研究所

岡山大学病院総合内科・総合診療科は、2021年２月に開設した「コロナ・アフターケア外来」で2026年１月30日までの約5年間に診察した約1300人の患者のうち1225人の受診データを分析し、18日、発表しました。

新型コロナ後遺症の特徴的な病態の一つに、全身の倦怠感が長期間続く「筋痛性脳脊髄炎」と、重度の疲労感が長期間続く「慢性疲労症候群」があります。分析の結果、患者の約8％がこうした症状を呈したことがわかりました。

立ちくらみなどの症状から起立試験を行うと、約40％の患者が立ち上がったときに立ちくらみがする「体位性頻脈症候群」と認められたということです。

女性患者の約20％に月経異常があり、オミクロン株期の感染で増加していました。また男性ホルモンが低下する男性更年期症状の若い患者が、デルタ株期の感染で増加しました。

回復までの日数については、約7割の患者が約半年で快方へと向かいますが、治療が終わった56％の患者は回復まで平均314日を要しており、特に中等症以上の患者の割合が多い従来株（2021年２月～７月上旬）の後遺症患者は平均回復日数が339日と長くなりました。

患者の54％が休職・退職など雇用の変化があり、雇用に影響した患者の64％が収入が減少したということです。

岡山大学学術研究院医歯薬学域の大塚文男教授は「患者には体調不良だけでなく、職場や家族に理解されない孤立感があり、全体像を把握しながら支援することが大事」と話し、持続可能な後遺症診療モデルの確立に取り組むとしています。