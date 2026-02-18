もはや侍ジャパンは「運命のライバル」ではなく“対戦が重荷”の「天敵」…韓国の日本戦先発は誰になる？【WBC】

WBC韓国代表の先発陣に大きな穴が生じた。剛速球投手ムン・ドンジュ（ハンファ・イーグルス）に続き、“国内組エース”と評されたウォン・テイン（サムスン・ライオンズ）までもが負傷離脱した。

ウォン・テインはサムスンの沖縄キャンプ中に右肘の屈筋損傷と診断され、3週間以上の治療とリハビリが必要となった。WBCはもちろん、KBO開幕ローテ入りも不透明となった。

韓国率いるリュ・ジヒョン監督は、ウォン・テインの代わりにクローザーのユ・ヨンチャン（LGツインズ）を選出した。先発の代役がいないわけではないが、クローザーを代替招集した形だ。

指揮官は今年1月の代表サイパン合宿に参加した選手の中から1人を選んだ。WBC開幕まで約2週間。時間が迫っているだけに、最も調整が進んでいるユ・ヨンチャンを選択したものとみられる。

ムン・ドンジュ（写真提供＝OSEN）

ウォン・テイン（写真提供＝OSEN）

韓国は東京ドーム開催の1次ラウンドで5日にチェコ、7日に日本、8日に台湾、9日にオーストラリアと戦う。現実的にベスト8進出を果たすためには、最強と評価される日本よりも、台湾戦とオーストラリア戦に集中すべきだ。

主要な戦力であるデーン・ダニング（シアトル・マリナーズ傘下マイナー）を台湾戦に投入できる。現実的には2位狙い戦略を採る可能性が高いが、日本戦の連敗を止めなければならないという負担もある。

韓国は日本相手に2015年プレミア12準決勝で逆転勝利を収めて以降、昨年までアジア大会を除く国際大会で1分10敗を喫している。昨年11月の強化試合第2戦では辛うじて引き分け、11連敗は阻止したが、完全にストップしたわけではない。日本はもはや運命のライバルではなく、対戦が重荷の“天敵”となっている。

強力な球を投げるムン・ドンジュもウォン・テインも離脱したことで、日本戦の先発が誰になるのかが関心を集めている。いずれにせよ球数制限（65球）が適用されるため、2人の先発投手が1＋1形式で投入される見通しだ。

韓国代表メンバーの先発候補は、リュ・ヒョンジン（ハンファ・イーグルス）、ソン・ジュヨン（LGツインズ）、ソン・スンギ（LGツインズ）、コ・ヨンピョ（KTウィズ）、ソ・ヒョンジュン（KTウィズ）、クァク・ビン（斗山ベアーズ）、そしてダニングまで計7人がいる。

特に、左腕エースとして浮上したソン・ジュヨンの登板可能性が注目されている。191cm長身から投げ下ろす直球には威力があり、フォークとカーブも操りスライダーも鋭い。

ソン・ジュヨン（写真提供＝OSEN）

日本はメジャー最高のスターである大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）をはじめ、村上宗隆（シカゴ・ホワイトソックス）や吉田正尚（ボストン・レッドソックス）など左打者が中軸に並ぶ。ソン・ジュヨンが“日本キラー”になれば、韓国にとっては最良のシナリオとなる。

対する日本は、ワールドシリーズの英雄・山本由伸（ロサンゼルス・ドジャース）、ロサンゼルス・エンゼルスの主力先発・菊池雄星、昨季ボルチモア・オリオールズで10勝を挙げた菅野智之、パ・リーグで2年連続14勝と防御率2点台を記録した伊藤大海（北海道日本ハムファイターズ）まで、4人の先発陣がほぼ確定している。日本メディアは山本が初戦の台湾戦に登板し、菊池が韓国戦に先発すると予想している。

左から井端弘和監督、リュ・ジヒョン監督（写真提供＝OSEN）

井端弘和監督は台湾戦を1次ラウンド突破の鍵に挙げ、「初戦が重要だ。躓けば流れに乗れない」と述べ、最も強力な山本起用を検討している。もっとも、次戦の韓国戦も必勝戦略で臨まなければならないため、山本登板の可能性が消えたわけではない。

（記事提供＝OSEN）