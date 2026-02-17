¡Ö¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡×¤Î¡ÖÃæ²Ú¥Õ¥§¥¢¡×Âè2ÃÆ¡¡»ÀÌ£¤È´ÅÌ£¤È¥³¥¯¤Î¡Ö¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¡õ½Õ´¬ÊÛÅö¡×
»ý¤Áµ¢¤êÊÛÅö¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖHotto Motto¡Ê¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥×¥ì¥Ê¥¹¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÈþÌ£¡ªÃæ²Ú¥Õ¥§¥¢¡×Âè2ÃÆ¤Î¡Ö¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¡õ½Õ´¬ÊÛÅö¡×¤ò2026Ç¯2·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¤È½Õ´¬¤Ë¾ÆÇä¤Î¥»¥Ã¥È¡ÖÃæ²Ú¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ÊÛÅö¡×¤âÆ±»þÈ¯Çä
¿ÝÆÚ¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ÇÍÈ¤²¤¿ÆÚ¤â¤âÆù¤È¶Ì¤Í¤®¡¢2¿§¤Î¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ë¡¢ÊÆ¹õ¿Ý¤È¹òÊª¿Ý¡¢¥ê¥ó¥´²Ì½Á¤ò²Ã¤¨¤¿¥¿¥ì¤òÍí¤á¤¿¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È´ÅÌ£¤Ë²Ã¤¨¥³¥¯¤â¤¢¤ê¡¢¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤àÌ£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½Õ´¬¤Ï¡¢¤¿¤±¤Î¤³¤äÆÚÆù¡¢¥¥¯¥é¥²¤Ê¤É7¤Ä¤Î¶ñºà¤ò»È¤¤¡¢Ãæ¤Ï¤È¤í¤ê¡¢Èé¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¹á¤Ð¤·¤¤¡¢¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï690±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¤È½Õ´¬¡¢¾ÆÇä¤¬¥»¥Ã¥È¤Î¡ÖÃæ²Ú¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ÊÛÅö¡×¡Ê750±ß¡Ë¡¢Æù¤¬2ÇÜ¤Î¡ÖW¹õ¿Ý¿ÝÆÚÊÛÅö¡ÊÆù2ÇÜ¡Ë¡×¡Ê820±ß¡Ë¤âÆ±»þÈ¯Çä¤¹¤ë¡£