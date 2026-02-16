¥Äー¥Ï¥Ã¥Á¡Ö¤×¤Ë¤×¤Ë¥Ö¥é¡×¿·ºîÅÐ¾ì♡LUMINE¿·½É¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä
¥¤¥ó¥Êー¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Äー¥Ï¥Ã¥Á¡×¤«¤é¡¢ÏÃÂê¤Î¿·¥·¥êー¥º¡Ô¤×¤Ë¤×¤Ë¥Ö¥é¡Õ¤ËÂÔË¾¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£2/15(Æü)¤è¤êLUMINE¿·½ÉLUMINE2 POPUP SHOP¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Î¥ó¥ï¥¤¥äーÇÉ¤µ¤ó¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤ê¤¿¤¤ÇÉ¤µ¤ó¤âÃíÌÜ¤Î°ìÃå¡£¿´¤È¤¤á¤¯¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¡¢¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¤×¤Ë¤Ã¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¿·´¶³Ð¥Ö¥é
¿·¥·¥êー¥º¡Ú¤×¤Ë¤×¤Ë¥Ö¥é¡Û¤Ï¡¢¡Ö¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Ç¤âÀ¹¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¤¬Éâ¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ÊÀß·×¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡È¤×¤Ë¤×¤Ë¡É¤È¤·¤¿¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Î¿··¿¥âー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ð¥¹¥È¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥âー¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÆÃÍ¤ÎÉâ¤¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·Ú¤¤Ãå¤±¿´ÃÏ¤ò¥ー¥×¡£¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Ê¤Î¤Ë¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿Ã«´Ö¤È¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò±é½Ð¤·¡¢ÊäÀµ¥Ö¥é¤Ç¥á¥¤¥¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Î¼«Ê¬¤ò¤½¤Ã¤ÈÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¢ö
¥¢ー¥È¤òÅ»¤¦¥ê¥ê¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó
POPUP SHOPÈÎÇä²Á³Ê¡§6,360±ß(ÀÇ¹þ)～¢¨¾å²¼SET¤Î¾ì¹ç
¿·ºî¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ô¤×¤Ë¤×¤Ë¥Ö¥é¡ÃCanvas Me¡Õ¥ê¥ê¥£¥¢ー¥È¥Ö¥é&¥·¥çー¥Ä¤Ï¡¢¡ÈÆü¾ï¤Ë¥¢ー¥È¤òÅº¤¨¤ë¡É¤¬¥Æー¥Þ¡£
¥¢ー¥ë¥Ìー¥ô¥©ー¤Î¶ÊÀþÈþ¤ò»×¤ï¤»¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿Âç¿Í¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¤ÏÁ´4¿§Å¸³«¡£¥·¥çー¥Ä¤Ï¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤È¥ìー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Î2¥¿¥¤¥×¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¾åÉÊ¤Ç¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¤Ê¶õµ¤´¶¤òÅ»¤¦¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¤É¤ì¤âÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¡§A70-F75¡ÊPOPUP SHOP¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§B65-F75¡Ë
POPUP¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾ðÊó
¥Äー¥Ï¥Ã¥Á¤ÎÆüWeek¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢POPUP SHOP¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Instagram¤Ç¤ÏºÇ¿·¤ÎPOPUP¾ðÊó¤âÇÛ¿®Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¿´¤È¤¤á¤¯°ìÃå¤ò¿·½É¤Ç♡
¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤È¡¢Èþ¤·¤¤Ã«´Ö¥á¥¤¥¯¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡Ô¤×¤Ë¤×¤Ë¥Ö¥é¡Õ¡£¥¢ー¥È¤Î¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¿È¤ËÃå¤±¤ë¤¿¤Óµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÆÃÅµ¤¬½¼¼Â¤¹¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢LUMINE¿·½ÉLUMINE2 POPUP SHOP¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë°ìÃå¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«♡