¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£±°Ì¤Ë°°¥À¥¤¥ä
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×£±£¶Æü¸á¸å£±»þ¸½ºß¤Ç°°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¹©¶È<6140.T>¤¬¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°°¥À¥¤¥ä¤ÏÈ¿È¯¡£Á°½µ£±£²Æü¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤ËÇã¤ï¤ì¤¿¸å¡¢½µËö£±£³Æü¤Ï¤Ò¤È²¡¤·Æþ¤ì¤¿¤¬°ú¤Â³¤²¼ÃÍ¤Ç¤ÏÇã¤¤°ÕÍß¤¬¶¯¤¤¡£¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É´ØÏ¢³ô¤¬¡¢ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ë´ð¤Å¤¯£µ£µ£°£°²¯¥É¥ë¤ÎÂÐÊÆÅêÍ»»ñÂè£±¹æ°Æ·ï¤ËÍí¤à»×ÏÇ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¤â¤È¤Ç¸®ÊÂ¤ß¿Íµ¤¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¥·¥§¥¢Ìó£´³ä¤ò¸Ø¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¹©¶ñ¤ÎÀì¶È¥áー¥«ーÂç¼ê¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥á¥ó¥¿¥àÁê¾ì¤ÎÅµ·¿¤ÇÇã¤¤°ì½ä¸å¤Ï¤½¤ÎÈ¿Æ°¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢Ã»´ü¶Ú¤Î¹¶Àª¤Ë±¢¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡°°¥À¥¤¥ä¤ÏÈ¿È¯¡£Á°½µ£±£²Æü¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤ËÇã¤ï¤ì¤¿¸å¡¢½µËö£±£³Æü¤Ï¤Ò¤È²¡¤·Æþ¤ì¤¿¤¬°ú¤Â³¤²¼ÃÍ¤Ç¤ÏÇã¤¤°ÕÍß¤¬¶¯¤¤¡£¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É´ØÏ¢³ô¤¬¡¢ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ë´ð¤Å¤¯£µ£µ£°£°²¯¥É¥ë¤ÎÂÐÊÆÅêÍ»»ñÂè£±¹æ°Æ·ï¤ËÍí¤à»×ÏÇ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¤â¤È¤Ç¸®ÊÂ¤ß¿Íµ¤¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¥·¥§¥¢Ìó£´³ä¤ò¸Ø¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¹©¶ñ¤ÎÀì¶È¥áー¥«ーÂç¼ê¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥á¥ó¥¿¥àÁê¾ì¤ÎÅµ·¿¤ÇÇã¤¤°ì½ä¸å¤Ï¤½¤ÎÈ¿Æ°¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢Ã»´ü¶Ú¤Î¹¶Àª¤Ë±¢¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS