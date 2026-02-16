¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌµÃÇ»ÈÍÑ¤Ç¡ÖSeedance 2.0¡×¤ÎÄä»ßÄÌ¹ð½ñ¤òByteDance¤ËÁ÷ÉÕ
TikTok¤Î±¿±Ä´ë¶È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ¹ñÂç¼ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¡¦ByteDance¤¬2026Ç¯2·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿Æ°²èÀ¸À®AI¡ÖSeedance 2.0¡×¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ëµö²Ä¤Ê¤¯¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÃøºîÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬ByteDance¤ËSeedance 2.0¤ÎÄä»ßÄÌ¹ð½ñ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Disney sends cease and desist letter to ByteDance over Seedance 2.0
Seedance 2.0¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ºÇÂç9Ëç¤Î²èÁü¤ÈºÇÂç3ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÆþÎÏ²ÄÇ½¤ÊÆ°²èÀ¸À®AI¤Ç¡¢ByteDance¤ÎÀ¸À®AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂ¨ÔíAI¡×¤Ê¤É¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Seedance 2.0¤¬±ÇÁüÀ©ºî¤ËÂç¤¤Ê²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤¦¸«Êý¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤ä¥²¡¼¥à³«È¯´ë¶È¤Î³ô²Á¤¬¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊSeedance 2.0¤Ë½ÅÂç¤ÊÃøºî¸¢¿¯³²¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯2·î13Æü¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬ByteDance¤ØÄä»ßÄÌ¹ð½ñ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ëAxios¤¬Æþ¼ê¤·¤¿½ñ´Ê¤Î¥³¥Ô¡¼¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Axios¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÏByteDance¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëË¡Ì³¸ÜÌä¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥í¥´¥Ó¥ó»á¤Ë°¸¤Æ¤¿½ñ´Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÃÎÅªºâ»º¤¬ÌµÎÁ¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥É¥á¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ä¡ØMARVEL¡Ù¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬Ãøºî¸¢¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î³¤Â±ÈÇ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖByteDance¤ÎÃÎÅªºâ»º¤Î¶¯Ã¥¹Ô°Ù¤Ï¡¢¸Î°Õ¤«¤Ä¹ÈÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¤¯ÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î³°ÉôÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥·¥ó¥¬¡¼»á¤Ïµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ñ´Ê¤Ë¤Ï¡¢Seedance 2.0¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¤ä¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÎÎã¤¬Ê£¿ôµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ï2025Ç¯12·î11Æü¤ËOpenAI¤È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÆ°²èÀ¸À®AI¤ÎSora¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¡×¤Ë¹ç°Õ¤·¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾ÓÁü¤äÀ¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½ü¤¤¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ä¥Ô¥¯¥µ¡¼¡¢MARVEL¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Æ°²è¤òÀ¸À®¡¦¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òµö²Ä¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÏOpenAI¤Ë10²¯¥É¥ë(Ìó1600²¯±ß)¤Î³ô¼°Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤Î´ü´Ö¤Ï3Ç¯´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÈÀê´ü´Ö¤Ï1Ç¯¤Î¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡Ö1Ç¯¸å¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎAI´ë¶È¤âÆ±ÍÍ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¤³¤ÎÆÈÀê·ÀÌó¤ËÈ¼¤¤¡¢Google¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ëGoogle¤ÎAI¤¬À¸À®¤·¤¿Æ°²è¡×¤òÁ´¤Æºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÏÃøºî¸¢¿¯³²¤ØÀÑ¶ËÅª¤ÊÂÐ±þ»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯2·î13Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¶¨²ñ(MPA)²ñÄ¹·óCEO¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥ê¥Ö¥¥ó»á¤¬¡ÖByteDance¤ÎÃøºî¸¢¿¯³²¹Ô°Ù¤òÄ¾¤Á¤ËÄä»ß¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òµá¤á¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Á´ÊÆ±Ç²è´ÆÆÄ¶¨²ñ¤Ê¤É¿ô½½¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÃÄÂÎ¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëÏ¢¹çÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡ÖHuman Artistry Campaign¡×¤¬¡ÖÅö¶É¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëË¡Åª¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤³¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀàÅð¤òÁË»ß¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤âByteDance¤ÈSeedance 2.0¤Ø¤ÎÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
