¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡Û¡Ö¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Ç¡×µÕÅ¾¶â¥á¥À¥ë¤Ê¤ë¤«¡¡»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ì¤Î¡ÖÎò»Ë¡×¤¬¿¿²Á¤ò¸«¤»¤ë
¡¡£²·î15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç¤Ï£·ÈÖÌÜ¤Ë¡Ö¤æ¤Ê¤¹¤ß¡×¤³¤ÈÄ¹²¬Í®Æà¡¦¿¹¸ýÀ¡»Î¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤Î¸ÞÎØ¤Ç¥ß¥¹¤Ï½Ð¤¿¤¬¡¢´ÑµÒ¤Î·ãÎå¤Ç»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³ê¤ê¤¤Ã¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤è¤êÈà¤é¤¬¸ÞÎØ¤Î¥ê¥ó¥¯¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½ª¥°¥ë¡¼¥×¤Î£¶Ê¬´ÖÎý½¬¤Ç¥ê¥ó¥¯¤ËÎ©¤Ã¤¿¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ì¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÀÚ¤ê³«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ»¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£Èà¤é¤ÎÅ²¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î³èÌö¤Ï¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ú¥¢¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¡¢¿·»þÂå¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£²ó¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤·¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦Á´ÂÎ¤Ë²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤ä¤äÂç·¶ºÀ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÎò»Ë¡×¤È¸À¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎSP¤ÇÈà¤é¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»þÂå¤ÎÀþ¤Î¤Ê¤«¤ÎÅÀ¤Ë¤¤¤¿¡£
¥Ú¥¢SP¤Ç¥ê¥Õ¥È¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ£µ°Ì¤À¤Ã¤¿»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ì¡¡photo by Sunao Noto / JMPA
¡¡ËÁÆ¬¤«¤é¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Ï¡ØPaint It Black¡Ù¤ÎÀûÎ§¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤é¤·¤µÁ´³«¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥ê¥×¥ë¥Ä¥¤¥¹¥È¥ê¥Õ¥È¤Ç¤ÏÌÚ¸¶¤¬»°±º¤ò¹â¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤ÇÅê¤²¡¢¶õÃæ¤Ç¤¯¤ë¤¯¤ë¤È£³²óÅ¾¤µ¤»¤ë¡££³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤â¤½¤í¤Ã¤ÆÃåÉ¹¡£¤É¤ì¤À¤±Îý½¬¤ò½Å¤Í¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Â©¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢£µ¥¢¥¯¥»¥ë¥é¥Ã¥½¡¼¥ê¥Õ¥È¤Î½Ð¸ý¤Ç¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¡£
¡Ö±ÇÁü¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç......¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×
¡¡ÌÚ¸¶¤ÏÌµÇ°¤µ¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢»°±º¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ê¥Õ¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Î°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Èº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±¿¤â°¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¥ê¥ó¥¯¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ï¿¿¹üÄº¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡¤Î¥¹¥í¡¼£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤Ï»°±º¤¬Äã¤¤½Å¿´¤ÇÂÑ¤¨¤Æ¡¢½ý¸ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥Ô¥ó¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ì¥Ù¥ë£´¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ï¡¼¥É¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥Ç¥¹¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤â´°àú¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¡Ê¥ë¥Ã¥Ä¡Ë¤Ç¤Ï¤â¤¦¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ã¤Æº£¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤âÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»°±º¤ÏÎÏ¶¯¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎËÜ¼Á¤¬¤¢¤ë¡£¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤³ê¤ê½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÊø¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ß¤´¤È¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤ÎÄìÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¡Ú¤Õ¤¿¤ê¤Î¡ÖÎò»Ë¡×¤¬Í¶¤¦¾ì½ê¤È¤Ï¡Û
¡¡¤½¤â¤½¤â¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢³èÏ©¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î½Ö´Ö¤¬·Ð¸³¤ÇÎò»Ë¤Ç¤¢¤ë¡£À®¸ù¤â¡¢¼ºÇÔ¤â¡¢±É¸÷¤â¡¢ºÃÀÞ¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤âÌµÂÌ¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÎò»Ë¡×
¡¡Ê¸»ú¤Ë¤¹¤ë¤È´ÊÃ±¤À¤¬¡¢¤³¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤Ï½Å¤¤¡£
¡¡¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Ï¤Þ¤º2019¡Ý2020¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿·¤¿¤Ë¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2020¡Ý2021¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Â³¤Âç²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤Ê¤«À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇËÌµþ¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ¤ò°ìÈ¯¤Ç¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£2021¡Ý2022¥·¡¼¥º¥ó¡¢ËÌµþ¸ÞÎØÃÄÂÎ¤ÇSP£´°Ì¡¢¥Õ¥ê¡¼£²°Ì¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¸Ä¿Í¤Ç¤â£·°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¡¢»Ë¾åºÇ¹â°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Â³¤¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢Æ²¡¹¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Ã¥×¥ë¶¥µ»¤Ç¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡2022¡Ý2023¥·¡¼¥º¥ó¡¢»°±º¤¬¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç¸ª¤ÎÃ¦±±¤ò¤·¤¿¤¬¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÂ³¤±¤ÆÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£2023¡Ý2024¥·¡¼¥º¥ó¡¢º£ÅÙ¤ÏÌÚ¸¶¤¬¹øÄÇÊ¬Î¥¾É¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢Éüµ¢¤·¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇºÆ¤Ó»°±º¤¬¸ª¤òÄË¤á¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¶ä¥á¥À¥ë¤ò¾¡¤Á³Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡ËÆüËÜ¤Ëµ¢¤ì¤º¡¢¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¥±¥¬¤â¤¢¤Ã¤Æ......¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê2024Ç¯11·î¡¢NHKÇÕ¸å¤Î»°±º¡Ë
¡¡¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤ÏÀ¤³¦ºÇ¶¯¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Ê¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢µÕÀâÅª¤Ë¶¯¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£2024¡Ý2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ì¾À¼¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿·Á¯¤µ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç......µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢·ë²Ì¤òµá¤á¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯²ñ¤¨¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç³ê¤ë³Ú¤·¤µ¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³Ú¤·¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ê2025Ç¯£´·î¡¢À¤³¦¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¸å¤ÎÌÚ¸¶¡Ë
¡¡Èà¤Î¸À¤¦¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤Ë¹Ô¤¤Ä¤¯¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï½ä¤ê½ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¶ÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡±¿Ì¿¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ë¸þ¤±¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¿¿²Á¤ò¸«¤»¤ë¡£SP¤Ï73.11ÅÀ¤Ç£µ°Ì¡£¼ó°Ì¤È¤ÏÌó£·ÅÀº¹¡¢·è¤·¤ÆµÕÅ¾¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥³¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡ÊSP¤Ï¡Ë¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ç¡¢¥Ä¥¤¥¹¥È¤â¥¸¥ã¥ó¥×·Ï¥¨¥ì¥á¥ó¥Ä¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÀÆü¤Ï°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤âÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬"¤Ç¤¤ë"¤È¿®¤¸¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡£¤¢¤·¤¿¤Ï¤¢¤·¤¿¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»°±º¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¶¯¤¤·è°Õ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Öº£¤Ï¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÄ´»Ò¤¬°¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Ç¡¢¤³¤³¡Ê¼èºà¥¨¥ê¥¢¡Ë¤ÇÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É¬¤ºÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡ºÇ¸å¤ÏÌÚ¸¶¤â·èÁ³¤È¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£²·î16Æü¡¢¥Õ¥ê¡¼¡£¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤ÏµÕÅ¾¤Ë¤«¤±¤ë¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¶â¥á¥À¥ë¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤½Å°µ¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤Î¡ÖÎò»Ë¡×¤¬¤·¤«¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£