¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£Âè20½µ¡Ö¥¢¥ó¥¿¡¢¥¬¥¿¡¢¥É¥³¥µ¡£¡×¤ÎÂè96²ó¤¬£²·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·§ËÜ¤ÇÂç½êÂÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤¿¤Á
·§ËÜ¤Ç¤Î¿·À¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¿¤Á¡£¶Ó¿¥¤ÎÄï¡¦¾æ¤äÀµÌÚ¤âÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷Ãæ¤Î¥¯¥Þ¤¬²È»ö¤Î°ìÀÚ¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ê¡¢¥È¥¤ä¥Õ¥ß¡¢»ÊÇ·²ð¤Ï²Ë¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡Ä
¡ö°Ê²¼£²·î16ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¡Ë¤Î·§ËÜ¤Ç¤Î¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ë¤ä¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¡Ë¡¢¾¾¹¾¤«¤é¤Ä¤¤¤ÆÍè¤¿¾æ¡Ê¿ùÅÄÍëÎÛ¤µ¤ó¡Ë¡¢ÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¤µ¤ó¡Ë¡¢±Ê¸«¡ÊÂçÀ¾¿®Ëþ¤µ¤ó¡Ë¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë½÷Ãæ¤Î¥¯¥Þ¡Ê²ÆÌÜÆ©±©¤µ¤ó¡Ë¤ò²Ã¤¨¡¢¾¾Ìî²È¤ÏÂç½êÂÓ¤Ë¡£
½¼¼Â¤·¤¿¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¿·À¸³è¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥È¥¤È¥Õ¥ß¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î½÷Ãæ¤È¤ÎÀ¸³è¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¥Ø¥Ö¥ó¤â¤Þ¤¿¡¢·§ËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¡ä
¥È¥¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤Æ·§ËÜ¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢·§ËÜ¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÁÛÁü¤è¤ê´¨¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¶Ó¿¥¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿³°Åå¤Ë¿È¤òÊñ¤à¥Ø¥Ö¥ó¡£±Ê¸«¤Î¿ÍÎÏ¼Ö¤Ç½ÐÈ¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ÊÁ°¤Ê¤é¶Ó¿¥¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÀÊ¤Ï¶õ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡£¶Ó¿¥¤ÎÄï¤Î¾æ¤ÈÀµÌÚ¤¬¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ò¤·¤Æ¡¢¾æ¤¬¿ÍÎÏ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¾æ¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡Ö¥ª¥È¥¦¥È¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ø¥Ö¥ó¤Ï³Ø¹»¤Î¿¦°÷¼¼¤Ç¤Ï´¨¤µ¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥È¡¼¥Ö¡¢¥Ä¥±¥ë¡¢¥·¥Þ¥»¥ó¥«¡×¤ÈÆ±Î½¶µ»Õ¤ËÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¡Á¡£¤Ç¤·¤¿¤é¤´¼«Ê¬¤Ç¡£¥Þ¥Ã¥Á¤Î¾ì½ê¡¢¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¾¾¹¾¤Î´¨¤µ¤òÁÊ¤¨¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ë³°Åå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¶Ó¿¥¤È¤ÏÂç°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
SNS¤ä¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¾¹¾¤Ç´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¡¢´°àú¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¶Ó¿¥¥í¥¹¡×
¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¡¢¶Ó¿¥¤µ¤ó¤¬¤¯¤ì¤¿³°Åå¤òÂç»ö¤ËÃå¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×
¡Ö¾æ¤¯¤ó¤¬ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ø¥ª¥È¥¦¥È¡Ù¤ÈÒì¤¤¤¿¤ê¡¢¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡Ä¡×
¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡£¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤Æ¤ÆÄï¤ËÌÌ±Æ½Å¤Í¤Æ¤ë¤è¡©¡×
¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ó¿¥¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡Ä
¾¾¹¾¤Ç¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¡ÖÅçº¬¤Î¶µ°é¤ÎÌ¤Íè¡×¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¶Ó¿¥¤È¤¤¤¦¥ê¥Æ¥é¥ê¡¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¡¢Âç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢·§ËÜ¤Ç¤ÏÆ±Î½¤Ë°Û¿Í¤Î¶µ»Õ¤â¤¤¤Æ¡¢ÂçÀª¤Î¶µ»Õ¤ÎÃæ¤Î£±¿Í¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö·§ËÜ¤Ç¤Ï¡Ø³¤³°¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Î°ì¿Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê°·¤¤¤À¤è¤Í¡×
¡Ö¶Ó¿¥¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¹ÃÈå¹ÃÈå¤·¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤í¤¦¤Ë¤Í¡×
¤Ê¤É¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ø´ñÊ¸³ØºîÉÊ½¸¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢É×¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð¤ò²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡¢Êì¡¦¥Õ¥ß¤òÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¡¢¥È¥¤ÎÁÄÉã ¡¦¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¤ò¾®Æü¸þÊ¸À¤¤µ¤ó¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤òµÈÂô Î¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¡Ø¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡Ù¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸ì¤ê¼ê¤Ç¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÆü¾ï¤ò¸«¼é¤ë¼Ø¤È³¿¤ÎÀ¼¤ò¡¢°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤ÎÅÏÊÕ¹¾Î¤»Ò¤µ¤ó¤ÈÌÚÂ¼ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£