＜在宅ワークはNG？＞あっさり解決でホッ？「匿名で指導します」私ってバレるじゃん【第3話まんが】
私はフミカ（30代）。上の子のケイは現在小学1年生で学童に通っています。引き続き、2年生でも学童を利用しようとしたら「在宅ワークでは学童が利用できません」と言われてしまったのです。たしかに私は在宅ワークですが、仕事をしていることには変わりありません。オンラインで会議を行うこともあり、ケイが家に帰ってきても面倒は見られません。旦那のアドバイスのもと、今日は役所に連絡を入れてみることにしました。
次の日、さっそく役所に電話して問い合わせました。すると「在宅ワークでも学童の利用は可能」だということがわかりました。役所の職員の方は、私の名前を伏せて該当の学童にも指導をしてくれると言ってくれました。しかし、このことで、悩みがひとつ増えてしまいました。
役所の職員の方は、匿名で学童に指導してくれると言ってくれましたが……タイミング的に私が相談をしたことはバレると思います。もしかしたら嫌われていたのかな？ という心配もあるし、これから息子を預けるのに大丈夫かな？ と、心配事が増えてしまったのです。
どうしてあの職員さんが「在宅ワークの場合、学童の利用ができない」と言ったのかはわかりません。
今年度は利用ができたのに、急にできなくなるなんて、冷静に考えてみればおかしいと気が付けたと思います。
ただ、間違いは誰しもあることなので、責めはしていません。
私は、来年度も引き続き学童に入れることがわかってホッとしています。
役所の方にも、普段お世話になっている学童の職員さんにも感謝して、仕事に励みたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
