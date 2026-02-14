『プリンセッション・オーケストラ』第42話「多重露光」あらすじ＆先行カット公開！
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第42話のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、第42話のあらすじ・先行カットが公開された。
＜第42話「多重露光」＞
やっと戻ってきた平穏な⽇々を堪能するみなもたち。ですが気がかりもありました。あれ以来ナビーユが姿を⾒せていないのです。そんな⽮先、不思議な現象が発⽣します。みなもたちの世界に、アリスピアンの幻が出るようになったのです。
＞＞＞第42話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）Project PRINCESS-SESSION
