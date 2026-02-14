「車の良さってこれだよな」22万kmデリカを乗り倒した男が語る“クルマ選びで本当に見るべき点”
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
デリカ乗りYouTuberのばも氏が、自身のYouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」で「デリカD:5 22万km乗って確信した「車選びの本質」｜デジタル装備より大事なこと」と題した動画を公開。9年間で22万km以上を走破した経験から、近年の自動車業界における「デジタル装備偏重」の風潮に疑問を呈し、車が持つべき本質的な価値について持論を展開した。
動画でばも氏は、最近の車が大型ディスプレイやデジタルメーターといった「パソコン化、スマホ化」している現状を指摘。しかし、こうした装備は見た目の先進性とは裏腹に、実際には使い勝手が悪いケースが多いと語る。特に純正カーナビについては「めっちゃ使いにくい」とばっさり。多機能なデジタルメーターも「結局そんなに変える？」と、多くのユーザーが一度設定すれば変更しないのではないかと、その実用性に疑問を投げかけた。
ばも氏は、高額な開発費がかけられているデジタル装備が、必ずしもユーザーの満足度に繋がっていないと分析。「かっこよさとかパッと見の見た目はいいんだけど、中身がねえな」と、表面的な魅力ばかりが追求され、車の本質的な性能が軽視されているのではないかと警鐘を鳴らす。
その根拠として、自身がかつて乗っていたプリウスからデリカに乗り換えた際の体験談を披露。チューニングを施したプリウスよりも、ノーマル状態のデリカの方が山道での走りに感動したと明かし、「車の良さってこれだよな」と、基本性能の高さこそが車の魅力の核心であることに気づいたという。
最後にばも氏は、高価な最新ミニバンが売れる一方で、ジムニーやランドクルーザーのような基本性能に優れた車が長年支持される事実を挙げ、見せかけの豪華さだけでなく、乗って楽しい、運転して気持ちいいといった「走りの本質」に目を向けるべきだと主張。現代の車選びにおける一つの視点を示した。
チャンネル情報
デリカでキャンピングトレーラーを引いて子どもたちとアウトドアを満喫するばもがお届けする、デリカ、キャンピングカー、車中泊、温泉、などのフィールドを楽しむためのの情報を配信しています。ご依頼やお問い合わせはX（Twitter）のDMからご連絡下さい。https://x.com/vamo_TakaIke