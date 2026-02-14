この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

はじめに

ゴミ屋敷・不用品回収のスペシャリスト「イーブイ」が、またしても高難易度の現場に挑みました。 今回、公式YouTubeチャンネルで公開されたのは、**母屋に加えて「離れ」、広大な「庭」、そして正体不明の「屋根裏空間」**まで存在する巨大な一軒家の片付けです。



鍵をお預かりしての不在時作業となりますが、その物量は1日では到底終わらないレベル。スタッフ8名体制で挑む、大規模プロジェクトの初日が幕を開けました。



1. トラック4台が連携！プロの「ピストン輸送」戦略

今回の現場の大きな課題の一つが「搬出ルート」です。 物量は膨大ですが、現場周辺にはトラックを何台も駐車できるスペースがありません。そこでイーブイ代表の二見が組んだのは、緻密な連携プレーでした。



4台のトラックを2台ずつ交代で運用



パッカー車（ゴミ収集車）や貿易便の活用



これらを組み合わせ、満載になったトラックが出発すると同時に次のトラックが入る「ピストン輸送」を採用。一般の方では手配が難しい、プロならではの効率的な搬出計画です。



2. 「入口がない？」現場を困惑させる謎の屋根裏

この家には、ある一つの「謎」が存在します。それは、事前の写真確認でも気になっていた**「屋根裏空間」**です。



外壁には確かに通気口があり、かなりの広さがある空間が存在していることは間違いありません。しかし、離れの内部から天井を見上げても、点検口や階段といった「入口」が一切見当たらないのです。



「どっか隠し扉みたいなのあるんやろな」



代表も思わずそう漏らすほどのミステリー。果たしてこの封印された空間には何があるのか？ どこから侵入するのか？ 作業を進めながらその謎を解明していく様子も、今回の動画の見どころです。



3. 意外と知らない「植木・プランター」の処分の難しさ

室内だけでなく、庭の片付けにもプロの知識が必要です。 庭には大量の植木やコンクリートブロックが散乱していましたが、特に厄介なのが「発泡スチロール製のプランター」です。



一般ゴミとは異なり、業者が扱う「産業廃棄物」として処理する場合、プラスチックや発泡スチロール、土、植物の根などは厳密に分別しなければなりません。 代表は**「（発泡スチロールを）めくらないとダメ」**と指摘。そのままでは捨てられないため、現場での地道な解体・分別作業が必須となります。これもDIYでの片付けが挫折しやすいポイントの一つです。



まとめ：大規模な実家の片付けは「段取り」が9割

広大な敷地、複雑な構造、そして予期せぬ「謎の空間」。 今回の動画は、こうした大規模な片付けがいかに事前の「人員配置」と「搬出計画」に左右されるかを浮き彫りにしました。



実家の片付けなどで「どこから手を付けていいかわからない」と途方に暮れている方は、まずはプロの視点で全体像を把握してもらうことが、解決への近道かもしれません。