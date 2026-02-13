Image: Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月13日は、Acer ノートパソコン Swift Go 14 AI Snapdragon X Plus がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

「VGP2025金賞&コスパ大賞」Edifier M60 マルチメディアスピーカー 66W Bluetooth 5.3 ハイレゾワイヤレス コンパクトなデザイン 専用アプリ スタンド付き USB-C/AUX入力 MDF製 黒 18,979円 （21%オフ） Amazonで見る PR PR

コンパクトサイズなのに、66W出力と24bit/96kHz処理で本格サウンド！ 「Edifier M60 マルチメディアスピーカー」が、21％オフで1万9,000円切り！

日本国内最大級のオーディオビジュアル機器総合アワードであるVGP2025金賞＆コスパ大賞の実力派、「Edifier M60 マルチメディアスピーカー」が、現在、Amazonで21％オフの1万9,000円切りに！ 66W（RMS）の高出力とLDAC対応Bluetooth 5.3＋24bit/96kHz再生を備えたハイレゾ対応スピーカーがこの特価、狙い目ですよ！

幅100mm×高さ168mm×奥行147mmのコンパクト筐体ながら、1インチのシルクドームツイーター＋3インチのロングスローストロークアルミミッドバスドライバーを搭載。Texas Instruments社製のClass-Dアンプで駆動し、合計66W RMSを強力で鮮明な音を叩き出します。

内蔵DSPが24bit/96kHzをサポートし、正確なアナログ／デジタル変換とクロスオーバー制御を実現。小さなスペースでもコンサートのような臨場感を味わえます。

Bluetooth 5.3＆LDAC、USB-C、AUXなども搭載。接続周りもしっかり抑えている本格派マルチメディアスピーカー！

BluetoothはV5.3＋LDAC（最大990kbps）に対応。Android 8.0以上の端末から最大24bit/96kHzの高解像度ストリーミングが可能です。背面にはUSB-C入力とAUX入力を備え、PCやターンテーブルなど有線接続も抜かりなし。

操作は上部のタッチパネル（手を近づけると自動点灯）で直感的。さらに「EDIFIER ConneX」アプリでEQ（イコライザー）カスタマイズも可能です。付属のアルミスタンドは15度の角度で傾斜し、デスク反射を軽減。こんな小さなガタイなのに、驚異的な音質を提供してくれますよ。

「VGP2025金賞&コスパ大賞」Edifier M60 マルチメディアスピーカー 66W Bluetooth 5.3 ハイレゾワイヤレス コンパクトなデザイン 専用アプリ スタンド付き USB-C/AUX入力 MDF製 黒 18,979円 （21%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Edifierのアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年2月13日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp