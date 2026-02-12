【ミッフィー】アロマと蒸気で目元も気分もほぐれるホットアイマスク！
世界中で愛されるミッフィーデザインのホットアイマスクが登場。アロマと心地よい蒸気で目元も気分もほぐれるホットアイマスクは2枚入りのサンクスギフト。
＞＞＞ミッフィーアイマスクや包み紙で作るミッフィーをチェック！（写真6点）
ミッフィーは小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描いた絵本の主人公。正直で純真で勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィーと、家族やおともだちが繰り広げるあたたかい物語は、世界中の人々に愛され続けている。
そんなミッフィーがデザインされたホットアイマスクは全2種。「おひさまの香り」と「さくらんぼの香り」。お好きな香りでリラックスタイムの贈り物におすすめ。
ベッドに入ったミッフィーのデザインがキュートで、アロマタイプの温熱アイマスクは、心地よい蒸気で目と目元をじんわり温め、気分をほぐしてくれる。
スマホやPCの使い過ぎや勉強を頑張った後に、おやすみ前にぜひ。
またパッケージの包み紙でミッフィーを作って遊べる折り方がついている。リラックスした後で楽しく作ってみて。
Illustrations Dick Bruna （C） copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com
