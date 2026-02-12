この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「楽天カード＆楽天ペイ(楽天キャッシュ)で実はポイントがもらえない注意点を徹底解説！最適な使い方・支払設定・支払方法も場合分けして紹介します！【PR】」と題した動画を公開。高還元率で人気の楽天カードと楽天ペイについて、ポイントがもらえない、あるいは還元率が低下する使い方とその対策を解説した。



まず、楽天カードでポイント還元率が低下、または付与対象外となるケースが3つ紹介された。1つ目は、電気・ガス・税金・保険料といった固定費の支払いで、還元率が通常の1%から0.2%～0.5%に下がってしまう点だ。2つ目に、海外での利用や海外事業者への支払いも還元率が0.5%に低下し、さらに3.63%の海外事務手数料が発生するため、実質的には損になるという。3つ目は、プリペイド決済へのチャージではポイントが付与されず、楽天キャッシュへのチャージも2024年6月4日利用分から対象外となった点が挙げられた。



続いて、楽天ペイにおける4つの注意点が解説された。楽天ペイで最大1.5%還元を受けるためには、楽天キャッシュにチャージして支払う「チャージ払い」が必須条件となる。さらに2025年7月以降は、判定期間中にアプリ内の楽天ポイントカードを2回以上提示するという条件が追加される。しかし、この条件を達成しても、ユニクロやマクドナルド、JR東日本の駅商業施設など、一部の店舗やサービスは1.5%還元の対象外となるため注意が必要だ。また、楽天ペイアプリの「ポイントカード」タブからバーコードを提示してポイントで支払う方法では、ポイント還元は一切ない。請求書払いも同様に、チャージ時、決済時ともにポイントは付与されない。



これらの注意点を踏まえ、動画では最適な支払い方法が2つのケースに分けて提案された。楽天ポイントに支払いを統一したい人は、基本の支払いを「楽天ペイのチャージ払い」とし、楽天経済圏のサービスでは「楽天カード」、固定費など還元率が下がる支払いには「楽天銀行デビットカード」を使い分けるのが良いという。一方、他社ポイントや決済手段の利用も許容できる人には、おトクを最大化する方法として、三井住友カード ゴールド（NL）などからJAL Payなどを経由して楽天キャッシュにチャージするルートが紹介された。この方法を使えば、チャージの時点で2.5%～3%の還元を受けられるため、支払い時の還元と合わせて最大4.5%の還元が可能になる。

楽天カードと楽天ペイは、ポイント還元に関するルールが複雑化しているが、その仕組みを理解し、使い方を工夫することでお得なサービスであり続けると締めくくられた。