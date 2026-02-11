【2026年本命AIモデル】“コーディング以外”も鬼強化「Claude Opus 4.6」はリサーチ・スライド資料作成・小説執筆までできる！
YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【2026年本命AIモデル】“コーディング以外”も鬼強化 Anthropicの最新AIモデル「Claude Opus 4.6」はリサーチ・スライド資料作成・小説執筆までできる！」と題した動画を公開。Anthropic社が2026年2月6日に発表した最新AIモデル「Claude Opus 4.6」について解説した。
Claude Opus 4.6は、同社のAIモデル群の中で最高性能に位置づけられる。最大の特徴は、Opusモデルとして初めて100万トークンのコンテキストウィンドウに対応した点である。これにより、長文の要約や分析が可能となり、財務分析やリサーチ、文書やプレゼン資料の作成・編集といった幅広い業務に活用できるようになった。
コーディング性能も従来モデルから向上しており、大規模なコードベースでも安定して動作する。さらに、より慎重に計画を立て、長時間にわたるエージェント的なタスクを継続する能力も強化された。各種ベンチマークテストでは、前モデルの「Claude Opus 4.5」や競合する「GPT-5.2」「Gemini 3 Pro」などを凌ぐ高いスコアを記録している。特に、ユーザー投票に基づくランキング「Code Arena」と「Text Arena」の両方で1位を獲得しており、コーディングとライティング双方の能力の高さが示された。
Claude Opus 4.6は、Anthropicの公式AIチャット「Claude」の有料ユーザー向けに提供されているほか、API経由でも利用可能である。専門的な開発から日常的な知的生産活動まで、幅広いシーンでの活躍が期待されるモデルだ。
