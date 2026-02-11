この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【2026年本命AIモデル】“コーディング以外”も鬼強化 Anthropicの最新AIモデル「Claude Opus 4.6」はリサーチ・スライド資料作成・小説執筆までできる！」と題した動画を公開。Anthropic社が2026年2月6日に発表した最新AIモデル「Claude Opus 4.6」について解説した。

Claude Opus 4.6は、同社のAIモデル群の中で最高性能に位置づけられる。最大の特徴は、Opusモデルとして初めて100万トークンのコンテキストウィンドウに対応した点である。これにより、長文の要約や分析が可能となり、財務分析やリサーチ、文書やプレゼン資料の作成・編集といった幅広い業務に活用できるようになった。

コーディング性能も従来モデルから向上しており、大規模なコードベースでも安定して動作する。さらに、より慎重に計画を立て、長時間にわたるエージェント的なタスクを継続する能力も強化された。各種ベンチマークテストでは、前モデルの「Claude Opus 4.5」や競合する「GPT-5.2」「Gemini 3 Pro」などを凌ぐ高いスコアを記録している。特に、ユーザー投票に基づくランキング「Code Arena」と「Text Arena」の両方で1位を獲得しており、コーディングとライティング双方の能力の高さが示された。

Claude Opus 4.6は、Anthropicの公式AIチャット「Claude」の有料ユーザー向けに提供されているほか、API経由でも利用可能である。専門的な開発から日常的な知的生産活動まで、幅広いシーンでの活躍が期待されるモデルだ。

YouTubeの動画内容

00:03

最新AIモデル「Claude Opus 4.6」発表
01:36

第一章：Claude Opus 4.6の概要
04:52

第二章：Claude Opus 4.6の使い方
07:32

第三章：Claude Opus 4.6の活用事例

関連記事

【Vidu Q3完全解説】ヌルヌル動く16秒の高画質アニメを作れる！ 日本語で“喋る＆歌う”AI動画も生成！

【Vidu Q3完全解説】ヌルヌル動く16秒の高画質アニメを作れる！ 日本語で“喋る＆歌う”AI動画も生成！

 【今週のAIトレンド丸わかり】ライティング性能も高いコーディング最強AIモデル「Claude Opus 4.6」/超高品質な動画を作れるAI「Kling 3.0シリーズ」

【今週のAIトレンド丸わかり】ライティング性能も高いコーディング最強AIモデル「Claude Opus 4.6」/超高品質な動画を作れるAI「Kling 3.0シリーズ」

 【ゲーム株価暴落の謎】テキストや画像から『歩き回れる3D空間』を作れるAI(世界モデル)「Project Genie」を徹底解説！

【ゲーム株価暴落の謎】テキストや画像から『歩き回れる3D空間』を作れるAI(世界モデル)「Project Genie」を徹底解説！
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】_icon

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】

YouTube チャンネル登録者数 3.75万人 439 本の動画
AI系の情報やニュースを週に4、5本更新しています案内人のアンドロイドが毎日煩雑な情報が飛び交うAI(ChatGPT)の話題を中心に関連情報をまとめて公開します！※管理人：ミライ※すべてソースを基に制作しています
youtube.com/channel/UCXo1SsIDZ_dke2Nr1r3qk6w YouTube