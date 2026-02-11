デジタルが苦手でもAIが味方に。3児のシングルマザーがレシピでつなぐ家族の絆

昨年から「家族の味」をレシピにして、クックパッドに投稿している人がいます。新規作者のmineko_63さんです。3人の子を育てるシングルマザーで、「スマホは最低限しか使わない」と話すmineko_63さん。デジタルが苦手ながら、わずか9カ月で130ものレシピを投稿できた理由とは？投稿のきっかけや、投稿後の家族の変化を伺いました。

AIを味方につけた「時短投稿」

5年前に離婚し、女手一つで高校生、中学生、小学生の3人のお子さんを育てているmineko_63さん。週5日8時から17時まで事務職の仕事に奮闘しながら、料理をしています。料理の味付けに悩んだ時に参考にしていたのがクックパッドのレシピでした。

「一般の方のレシピが画期的で、自分もよく作る家族の味を投稿したいと思いました。数ある料理メディアを比較したところ、クックパッドのレシピ作成アシスタント（AI補助入力機能）を知り、手軽さに惹かれて投稿を始めました」

mineko_63さんは2025年6月に投稿を開始。いざAI補助入力機能を使ってみると、チャット形式で入力する手軽さや完成度に驚いたと言います。

クックパッドのアシス タント は、スマホ アプリ 限定の機能

「完成画像とメニュー名を入れれば、AIが材料を書き出してくれます。調理工程も写真と簡単な説明だけで、きちんとした文章になっていて感動しました。他のSNSにレシピをあげたいと思いますが、AI機能がないと難しいかな（笑）。子どもに話しかけられながらも投稿できるので、気づけば130レシピも投稿していました」

レシピが子どもの自立のきっかけに

mineko_63さんのレシピには、「納豆だけでは食べない次女がおかわりしてくれた」「息子絶賛でした」など、お子さんたちの反応も記録されています。

「投稿は子どものため。子どものために作っておいしいと言ってもらえた料理を載せています。小さい頃に私の母が作ってくれた思い出のフレンチトーストは、より卵液が染み込むように改善してレシピに。最近では作り方を教えたわけではないのに、小学4年生の末っ子がフレンチトーストを一人で作ってくれました。仕事中に『僕が作ったよ！』と画像付きのLINEがきたときは嬉しかったですね！

この春に大学生になる長女に『ママのキャベツのサラダが食べたい』と言われたときは、『自分で作ってみて！』と投稿したレシピをシェアしました」

長女は、大変だった時の背中を見てきたせいか、料理については一通りできるようになり、美味しいスイーツを作ってくれたり、忙しい時の夕飯作りをかって出てくれたりするそうです。

mineko_63さんが書き残したレシピは、お子さんたちの成長や自立の機会へと繋がっていました。最近ではお子さんが調理中の写真撮影に協力してくれると言います。家族で協力して残した「家族の味」は、日々の絆をより深め、レシピを通じてこれからもずっと受け継がれていくはずです。

▼材料4つで作れるスポンジケーキレシピ



子どものお誕生日はmineko_63さんの手作りケーキでお祝いを。記憶に残る特別なメニューもレシピ投稿しています。



新鮮だった家族以外の反応

レシピ投稿で思いがけない反応だったのが、つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）だと言います。

「数あるレシピから私のレシピを選んで、完成画像をつけてコメントをもらえるのが嬉しかったですね。最近では私のように子どもを持つお母さんに向けて、低価格な鶏胸肉のアレンジや夏休みの子どもランチなど、節約しながらおいしさが叶えられるレシピを投稿しています」

つくれぽをもらって、クックパッドの殿堂入りレシピを意識するようになったと話すmineko_63さん。

「最初は子どものために始めた投稿ですが、今は『どうすればもっと分かりやすく伝えられるか』を意識するようになりました。まだまだ難しいので研究中ですが、悩みながらもいつか料理に関する仕事ができたら楽しそうだなと思っています」

mineko_63さんのように、記念日のメニューや、子どもが喜ぶ料理の記録を始めてみませんか？家族の味が子どもたちへ受け継がれるきっかけになるかもしれません。

mineko_63さんプロフィール



育ち盛りな3人の子どもたちの胃袋を満たすべく、料理に奮闘している。節約食材をおいしく変身させるアイデアレシピを中心に、現在130件を公開。家族が喜ぶ「我が家の味」を、AIの力を借りて楽しく記録している。

画像提供：Adobe Stock