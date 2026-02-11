生後0ヶ月の赤ちゃんが寝ている時に、2匹のワンコが添い寝をしてくれて…？赤ちゃんを守っているかのような光景が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で41万2000回再生を突破。「尊い」「微笑ましい」「何時間でも見てられる」といった声が寄せられています。

【動画：生まれたばかりの赤ちゃんが寝ていたら『2匹の犬』が近づいて…あまりにも尊い『添い寝』】

眠る赤ちゃんに寄り添う2匹のワンコ

Instagramアカウント「apotonoel」には、パグの「あぽ」君＆「のえる」君と生まれたばかりの赤ちゃんの日常が投稿されています。赤ちゃんと一緒に暮らし始めてから、お兄ちゃんとして活躍しているという2匹。赤ちゃんが寝ている時には、どちらかが優しく寄り添ってくれていることも多いそう。

なんとあぽ君とのえる君が背中合わせの状態で赤ちゃんを挟み、3兄妹で仲良くお昼寝していることもあったとか。その尊い光景を見た飼い主さんは、2匹が赤ちゃんを守ってくれているように思えて、涙が出るほど感動したそうです。

愛にあふれた光景

赤ちゃんはあぽ君やのえる君が寄り添っていると安心して眠れるようで、試しに飼い主さんがほっぺたにツンツンと触れてみた時も、目を覚ます気配ゼロですやすやと眠り続けていたそう。

そしてあぽ君やのえる君も、赤ちゃんのそばにいる時にとても幸せそうなお顔で寝ているのだとか。お互いの存在が心に安らぎを与えてくれるなんて、とても素敵な関係ですね。

赤ちゃんが飼い主さんのお膝で寝ている時も、2匹が両脇でウトウト…。どうやら2匹はずっと一緒にいたいくらい、赤ちゃんのことが大好きなようです。愛にあふれた光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎる」「頼もしい」「優しいワンズですね」「もはや護衛ですね」「母性が育ってるのかも」「癒されました」といったコメントが寄せられています。

ミルクを飲んでいる時もそばに…

赤ちゃんがミルクを飲んでいる時も、あぽ君やのえる君はそばで見守っているそう。たとえ赤ちゃんが足を動かした際にキックされても怒ったり逃げたりせずに、ずっと寄り添っていてくれるとか。これからも2匹の深い愛情と優しさは、赤ちゃんを守り続けてくれることでしょう。

あぽ君＆のえる君の可愛い姿や、赤ちゃんとの心温まる日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「apotonoel」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「apotonoel」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。