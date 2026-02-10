この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が名義預金の注意点など視聴者質問にわかりやすく説明！『子どもの通帳に貯めたお金はどうすればいい？名義預金扱いにされない方法について解説します。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

“脱・税理士”として活動する菅原氏が公開した動画『子どもの通帳に貯めたお金はどうすればいい？名義預金扱いにされない方法について解説します。』では、視聴者から届いた身近な疑問が取り上げられている。子どもの名前で通帳を作り、そこに親がお金を入れている家庭は多い。しかし、そのお金が税金のルール上、どのように見られるのかを正しく理解している人は意外と少ない。



動画の中で菅原氏は、子ども名義の口座にお金を入れただけでは、すぐに「贈与した」とは判断されないことが多いと説明している。大切なのは、そのお金を実際に誰が管理し、自由に使える状態にあるかという点である。名義が子どもであっても、通帳や印鑑を親が持ち続けていれば、税金の考え方では親のお金、つまり名義預金と見なされる可能性がある。また、銀行での振り込みか振り替えかといった違いは、あまり重要ではないとも語られる。お金が動いた方法よりも、親が本当に子どもにあげるつもりだったのか、そして子ども自身が管理できる状態だったのかが重視されるためだ。この点をはっきりさせないまま貯金を続けると、あとになって問題になることもあるという。



一方で、子どもがまだ小さい場合は、親が法定代理人としてお金を管理していると整理することができると菅原氏は話す。この場合、無理に細かい書類を作るよりも、親が管理している立場を明確にしておく方が現実的だとされる。ただし、成長して通帳を本人に渡した時点では、そのときに贈与が成立したと考えられる点には注意が必要だ。



動画では、過去にさかのぼって贈与の契約書を作ることについても触れられている。形だけを整えようとすると、かえって話がややこしくなる可能性があるため、簡単には判断しない方がよいという説明がなされている。



この話題は家庭のお金の話に見えるが、実際には税金の考え方が深く関わっている。菅原氏の解説は、すぐに答えを決めつけるのではなく、どこが判断のポイントになるのかを順を追って説明している点が特徴である。年齢による違いや細かな考え方については、動画の中でより詳しく語られている。