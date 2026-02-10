元でんぱ組.inc・最上もが、現在の輝きを『FLASH』で披露！ インタビューでは「母としての一面」も

初の撮り下ろしグラビア披露！最上もがの表紙＆巻頭10P、ゆうちゃみ、斉藤里奈、浜辺ゆりな、2nd写真集発売の蓬莱舞、佐々木明音、今田希掲載の『FLASH』は2月10日(火)発売

最上もがが『FLASH』で見せた圧倒的存在感！

「でんぱ組.inc」の元メンバーであり、現在はモデルやタレントとしてマルチに活躍する最上もがが、2月10日発売の『FLASH』で表紙と巻頭を飾った。

10ページに及ぶグラビアは、色彩豊かなカットからシックなモノクロまで、彼女の多面的な魅力を凝縮した構成だ。インタビューでは母親としての一面も語っており、ファン必見の一冊となっている。

【プロフィール】

最上もが（もがみ・もが）

1989年2月25日生まれ 東京都出身 T162 2011年、アイドルグループ『でんぱ組.inc』に加入、芸能界デビュー。2017年8月にグループ脱退後は個人事務所を設立。2021年に第一子を出産。2023年にはフォトエッセイ『も学』（KADOKAWA）を発売。モデル、女優、タレント業などマルチに活動中。

【クレジット】

最上もが(C)光文社/週刊FLASH 写真◎217…NINA

