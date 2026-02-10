スズキ新「カタナ」実車公開！ “伝説の名刀”が懐かしい「旧車デザイン」で登場へ！

スズキは2026年2月3日、春の訪れとともに開幕するライダーの祭典「第42回大阪モーターサイクルショー2026」「第53回東京モーターサイクルショー2026」「第5回名古屋モーターサイクルショー2026」（通称：MCS2026）への出展概要を明らかにしました。

今年、スズキが用意するブースのコンセプトは「SUZUKI FAN’S GARAGE（スズキ ファンズ ガレージ）」。

【画像】超カッコいい！ これがスズキ「新カタナ」です！（46枚）

ライダーに向けた“大人の隠れ家”というべき理想のガレージ空間を再現し、来場者はそこでスズキの魂が宿る最新マシンたちと濃密な時間を過ごすことが可能です。

そしてその“夢のガレージ”に鎮座するのが、2025年11月11日に発売され新たな装いで登場した、最新の「KATANA（カタナ）」です。

この“カタナ”という名は、スズキにとって単なる車名以上の意味を持ちます。

ルーツは1980年、ドイツ・ケルンショーで世界に衝撃を与えた初代「GSX1100S KATANA」。

日本刀をモチーフにしたその前衛的なデザインは、当時のバイク界の常識を覆し、翌年の市販化とともに熱狂的なファンを生み出しました。

その後、カタナは排気量を変えながらシリーズ展開されましたが、2000年に惜しまれつつ生産終了。

「伝説の名車」として歴史の1ページに刻まれていました。

しかし約18年の沈黙を破り、2018年のインターモト（ドイツ）で奇跡の復活。

現代の技術で鍛え直された新生カタナは、スーパースポーツ「GSX-R1000」譲りの999cc直列4気筒エンジンを心臓部に搭載し、ストリート向けに最適化された強烈なパフォーマンスを披露します。

さらに最新モデルでは、電子制御技術も極限まで研ぎ澄まされています。

頭脳となる「S.I.R.S.（スズキ・インテリジェント・ライド・システム）」には、出力特性を自在に操る「SDMS（スズキドライブモードセレクター）」や、5段階に進化したトラクションコントロールシステムを搭載。

さらに、クラッチ操作から解放される双方向クイックシフトシステムも備え、ライダーは走りの快感のみに没頭できます。

また、発進時のエンストを防ぐ「ローRPMアシスト」や、ワンプッシュで始動する「スズキイージースタートシステム」など、日常の扱いやすさにも抜かりはありません。

展示される最新の2026年モデルは、刀身の鋭さを強調する新色「ミスティックシルバーメタリック」に加え、鮮烈な「パールビガーブルー」を設定。

車両価格は168万3000円（消費税込）となっています。

もちろん、今回のMCS2026におけるスズキブースの見どころはカタナだけにとどまりません。

注目を集め続ける完全新規モデルの新型「GSX-8T」および「GSX-8TT」に加え、参考出品車として姿を現す「新型SV-7GX」（海外仕様）、そしてファン待望の「新型GSX-R1000R」（海外仕様）も展示予定。

さらに、復活のオフローダー「DR-Z4S／DR-Z4SM」や、最新スクーター「アドレス125」、未来の足を提案する電動モペッド「e-PO」など、新旧・ジャンルを問わない強力なラインアップが勢揃い。

スズキファンにとっての秘密基地となるブースで、輝くカタナと、未体験のニューモデルたちがライダーを待っています。

※ ※ ※

各モーターサイクルショーの開催日程は以下の通りです。

■第42回 大阪モーターサイクルショー2026 日程：3月20日（金・祝）〜3月22日（日） 会場：インテックス大阪

■第53回 東京モーターサイクルショー2026 日程：3月27日（金）〜3月29日（日） 会場：東京ビッグサイト

■第5回 名古屋モーターサイクルショー2026 日程：4月10日（金）〜4月12日（日） 会場：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）