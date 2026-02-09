À¤³¦½é¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¡ÖRazer Boomslang¡×ÃÂÀ¸¤«¤é20Ç¯¡£Éü³è¥â¥Ç¥ë¤¬1337Âæ¸ÂÄêÈÎÇä¤Ø
º£¤äÅö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥®¥¢¡£¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥Þ¡¼¤Î¤¿¤á¤Î¥²¡¼¥à¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥¦¥¹¡¢°Ø»Ò¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤Ï¤½¤ÎÀÎ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£À¤³¦½é¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¡ÖRazer Boomslang¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ïº£¤«¤é20Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡£
Razer¤¬20¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Razer BoomslangÉü³è¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¡£
1337Âæ¸ÂÄê¡ª
Éü³è¥â¥Ç¥ë¡ÖAZER BOOMSLANG 20TH ANNIVERSARY EDITION¡×¤Ï¡¢1337Âæ¸ÂÄê¤Î1ÅÙ¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¸ÇÍ¤Î¥·¥ê¥¢¥ëÈÖ¹æ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Razer¤ÎMin-Liang Tan CEO¤Ï¡¢20¼þÇ¯¥â¥Ç¥ë¤òÃ±¤Ê¤ë¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤Ê¤¤¤È¤·¡Ö¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤è¤ë¥²¡¼¥Þ¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢ºÆ³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ø¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
20¼þÇ¯¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢½éÂå¥â¥Ç¥ë¤ÎDNA¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë20Ç¯Ê¬¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅµ¡Ç½¤äRGB¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¢³Æ¼ïÁàºî¤Ë¥¿¥¹¥¯¤Î³ä¤êÅö¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¦¥¹´¶ÅÙ¤Ï½éÂå¤Î2000DPI¤«¤é4Ëü5000DPI¤ËÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡£¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤Ï8000Hz¡£¤Þ¤¿¡¢20¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢ÆâÉô¹½Â¤¤ò¥¢¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸¼¨¤·¤¿¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Õ¥ì¡¼¥à¤âÆ±º¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢RazerÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë²Á³Ê¤Ï¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¡¢ÊÆ¥É¥ë²Á³Ê¤Ï1337¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½20Ëü±ß¡Ä¡ª
¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤éÅÐÏ¿²Ä¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï2·î10Æü¸áÁ°8»þ¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç10Æü25»þ¤òÍ½Äê¡£
