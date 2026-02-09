Å·±©´õ½ã¤µ¤ó¤Î´À¤À¤¯¥µ¥¦¥Ê»Ñ¡ªÆÁ´Ö½ñÅ¹¡¢¥µ¥¦¥Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖÎÙ¤Î¥µ¥¦¥Ê¥¬ー¥ë¡×ÁÏ´©
¡ÖÎÙ¤Î¥µ¥¦¥Ê¥¬ー¥ë¡×É½»æ¡§Å·±©´õ½ã¡Ê»£±Æ¡¿¥¤¥Þ¥¥¤¥ì¥«¥ª¥ê¡Ë
¡¡ÆÁ´Ö½ñÅ¹¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖÎÙ¤Î¥µ¥¦¥Ê¥¬ー¥ë¡×¤ÎÁÏ´©¹æ¤ò2·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,980±ß¡£
¡¡É½»æ¤È´¬Æ¬¥«¥éー¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢G¥«¥Ã¥×¤Î¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¤ÈÅ·¿¿à¥Ì¡¤«¤Ä¥¥åー¥È¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç³Æ»ï¥°¥é¥Ó¥¢¡¢TV¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎÅ·±©´õ½ã¤µ¤ó¡£
¡¡É½»æ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤òÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ËË¤òÀÖ¤¯À÷¤á¤ë¥»¥¯¥·ー¤Ê»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢»¨»ï¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡È²Ð¾È¤ë¡¦¸«¤Ä¤á¤ë¡¦¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡É¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤Î¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤È¸ì¤ëÅ·±©¤µ¤ó¤Î´À¤À¤¯¤Ê¿åÃå»Ñ¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¡¡Î¢É½»æ¤Ë¤ÏÊ¡°æÍüè½²Ú¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£1st¼Ì¿¿½¸¤¬2025Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¡¢¡È´üÂÔ¤ÎÀ±¡É¤«¤é¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÂçËÜÌ¿¡É¤ËÌö¤ê½Ð¤¿Èà½÷¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤ä¡¢´À¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÂç¿Í¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¤Ç¥ì¥Ýー¥¿ー¤òÌ³¤á°ìÌö¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºãÌÚÍ®ÍÕ¤µ¤ó¡¢¸µSKE48¥á¥ó¥Ðー¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëËÌÌîÎÜ²Ú¤µ¤ó¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー160ËüÄ¶¤¨¤Î¥°¥é¥¨¥ó¥µーÅíÌÚÅÆ±©¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡5¿Í¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ä¡È¥µ¥¦¥Ê°¦¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é½Ð¤·¾ðÊóËþºÜ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤â¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ÈÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡ÚÎ¢É½»æ¡Û
¡ÖÎÙ¤Î¥µ¥¦¥Ê¥¬ー¥ë¡×Î¢É½»æ¡§Ê¡°æÍüè½²Ú¡Ê»£±Æ¡¿¥¤¥Þ¥¥¤¥ì¥«¥ª¥ê¡Ë