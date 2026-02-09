今から知っておきたい2026年のヒット予測！米国で急成長中「日本未上陸」ビジネス3選
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「2026年に日本で"爆伸び"するビジネスはこれ！｢日本未上陸｣の有望ビジネス3選」と題した動画を公開。米国マーケティングの専門家である遠藤氏を迎え、数年後に日本での流行が予測されるビジネスモデルについて解説した。
動画の冒頭で、りゅう先生は「日本で流行るビジネスは、大体アメリカで先に流行っている」と述べ、トレンドを先取りするためには米国の市場を見ることが重要だと説く。これを踏まえ、遠藤氏は現在アメリカで急成長している3つのビジネスモデルを紹介した。
最初に挙げられたのは、犬用の生鮮食品サブスクリプションサービス「The Farmer's Dog」だ。遠藤氏によると、このビジネスは「売上は10億ドル超」に達するほどの成功を収めているという。人間が食べられる品質の食材を使用し、犬種や年齢、体質に合わせてパーソナライズされたペットフードを提供するD2Cモデルだ。ペットの「家族化」が進む日本においても、プレミアムフードの需要は高く、大きなビジネスチャンスがあると遠藤氏は分析する。
次に紹介されたのは、小規模小売店向けのオンライン卸売マーケットプレイス「Faire」だ。このプラットフォームは、地方の雑貨店やセレクトショップなどが、これまで出会えなかった国内外のインディーズブランドの商品を簡単に仕入れられるようにするもの。「初回注文の無料返品」や「60日間の支払い猶予期間」といった仕組みで、小売店側の在庫リスクを徹底的に排除している点が強みだという。
最後に解説されたのが、街中の空きスペースを旅行者向けの荷物一時預かり場所として活用するプラットフォーム「Bounce」だ。ホテルやカフェなどの店舗が使っていないスペースを「どこでもコインロッカー」として提供するマッチングアプリで、特にインバウンド観光客の荷物問題を解決するサービスとして注目されている。遠藤氏は、日本ではまだ手薄な領域であり、「少しだけ能動的に動いたらすごく利益になる」と、新たな収益源としての可能性を示唆した。
これらのビジネスモデルは、いずれも既存の市場に存在する「不便」や「課題」を解決する視点から生まれている。動画は、未来のトレンドを予測し、次なる一手を見つけるためのヒントを提供している。
現場で使える実践マーケティングを教えるチャンネル！集客・販売・商品設計・コンセプト全てのお悩みを一発解決！【りゅう先生】現在CMOやアドバイザーとして、マーケティングと事業のスケールアップまでの指導、M＆A、IPOのサポートを行いながら、自身も投資家としてスタートアップなどに出資を行っている。