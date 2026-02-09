高コスパモデル！

バブルが展開する「VIVEL TRIKE（ビベルトライク）」は、独自の三輪レイアウトと個性的なデザインで注目を集める電動モビリティとして人気を広げています。街中でもアウトドアでも映えるスタイルが話題となり、登場以来ユーザーから多くの反響が寄せられています。どのようなモデルなのでしょうか。

神奈川県伊勢原市に拠点を置く株式会社バブルは、電動バイクやセニアカー、EVトゥクトゥクなど幅広い電動モビリティを扱うショップとして知られています。

【画像】カッコいい！ これが63万円の「“高コスパ”車」です！画像で見る（29枚）

その中でもビベルトライクは、トゥクトゥクの親しみやすさと最新EV技術を組み合わせた三輪モデルとして特に人気が高く、日常の移動手段として新しい選択肢を提示しています。

3人乗りに対応した広いキャビンと屋根付きボディは、街乗りから郊外への移動まで幅広く対応し、後方のトランクは買い物や荷物の運搬に便利です。

普通自動車免許で運転でき、車検やヘルメットの義務がなく、家庭用コンセントで充電できる手軽さも支持を集める理由となっています。

2024年9月に登場した先代モデルは1500Wの鉛蓄電池を搭載し、最高速度50km／h以上、航続距離65km以上を実現。

全長2250mm×全幅1020mm×全高1650mmという扱いやすいサイズにアーバンミリタリーテイストの外観を組み合わせ、実用性と個性を両立させていました。剛性の高いボディやディスクブレーキにより、舗装路はもちろん多少の悪路でも安定した走行が可能で、後部座席にはシートベルトも備わっています。

電気代は100kmあたり約150円と経済的で、バッテリー容量や最高速度のカスタマイズ相談にも対応。オプションのレインカバーは雨天時の快適性向上に貢献し、ユーザーから好評を得ていました。

2025年5月には2025年モデルが登場し、利便性をさらに高める改良が加えられています。

充電コネクタにJ1772規格を初採用し、多くの公共ステーションで急速充電が可能になったほか、これまでオプションだった雨除けサイドカバーが標準装備となり、雨風をしっかり防げるようになりました。

新設されたサイドブレーキは傾斜地での停車安定性を高め、USB PDポートの追加によりスマートデバイスの急速充電にも対応。日常の使い勝手が大きく向上しています。

ラインナップは4種類に拡大され、1500Wの鉛蓄電池を搭載する「ST1500」、出力を2000Wに高めた「ST2000」、そして1500W／2000Wのリチウムイオンバッテリーを採用した「Li1500」「Li2000」を用意。

いずれも最高速度は50km／hを確保し、航続距離はLi1500が120km、Li2000が100kmと、用途に合わせて選びやすい構成となっています。全幅約1mのコンパクトなボディは狭い道でも扱いやすく、都市部での取り回しにも優れています。

※ ※ ※

SNSでは「トゥクトゥク感あって可愛い」「このサイズ感がちょうどいい」「色も形も個性あって好き」といったデザインへの声や、「買い物に便利そう」「雨除け標準はありがたい」といった実用性を評価する声が多く寄せられています。

ビベルトライクは、手軽さと実用性を兼ね備えた三輪EVとして、今後も幅広い層から注目を集めそうです。