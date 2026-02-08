【天秤座】週間タロット占い《来週：2026年2月9日〜2月15日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月9日〜2月15日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では気持ちで動いていきます』
｜総合運｜ ★★★★☆
「前を向くことの必要性」みたいなものがわかっています。とにかく行動を起こすことや伝えていくことを重視していくでしょう。仕事や公の場では感覚的な部分で深さが増していきます。芸術的なことに向きやすい時でしょう。とことん向き合っていくと良いです。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
あまり計算ができないようです。感情優先で動いていくでしょう。自分に足らない所があっても、それによる結果を受け止めていく覚悟があります。シングルの方は、天然な一面がある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が抱えている不満をいつもよりわかりやすく表現してきます。
｜時期｜
2月10日 優しいキャラクターになる ／ 2月11日 状況を変えていく
｜ラッキーアイテム｜
ウインタースポーツ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞