◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽アイスホッケー 女子（７日、イタリア・ミラノ）

【ミラノ（イタリア）７日＝富張萌黄】アイスホッケー女子日本代表のスマイルジャパン（世界ランク８位）は１次リーグ（Ｌ）Ｂ組第２戦でドイツ（同９位）に２―５で敗れ、今大会初黒星を喫した。

第１ピリオドを０―３で終え、０―５と引き離されて迎えた３６分４５秒。ＦＷの三浦芽依が後方から送られたパックをゴール前で角度を変える技ありシュートで１点を返した。さらに２２秒後、ＦＷ輪島夢叶（ゆめか）が五輪初出場・初得点を挙げた。会場内には立て続けに嵐の「Ｏｈ Ｙｅａｈ！」が流れ、チームの雰囲気は上がり、スタンドでは多くの日の丸が揺れた。

輪島は昨年２月の五輪最終予選Ｇグループで得点王となり、活躍が注目される２３歳。初の五輪代表に選ばれ、ついに大舞台のリンクに立った。ネットを揺らし「五輪で初めて点数を決められたのは率直にうれしい」と笑みを浮かべた。

自身は得点を決めたが、連勝を狙ったチームは今大会初黒星。得点を期待されている２３歳は「もっと早めに決められたらよかった。（１次Ｌ）残り２試合はしっかり準備していきたい」と反省も忘れない。今大会のリンクは国内合宿を行った北海道・苫小牧のものよりも狭く、手足の長いドイツ相手に苦戦を強いられた。「いかに間合いをつけて、スピード乗れるかが大事になってくる。本当に練習もできてない状態なので、試合の中でつかんでいくしかない」と今後に向けての課題を口にした。

１次Ｌは残り２試合。目標とする日本初のメダル獲得へ向けて、１次Ｌで敗退するわけにはいかない。「しっかり切り替えて、２試合臨みたい」と話した。次戦は９日に地元・イタリアと対戦する。