今回は、モラハラ夫が妻に異常に厳しい理由についてのエピソードを紹介します。

「料理教室に通う暇があるなら、俺の好みの味を研究しろ！」

「某大手商社で働く夫に『家のことに専念してほしい』と言われ、結婚と同時に専業主婦になりました。ただ夫は超のつくモラハラ男。私がする家事に対して、ものすごく細かくケチをつけてきます。

そんなある日のこと、料理教室で習った料理を夕食に出したんです。料理教室の先生にも『すごく美味しい』と褒められたので、夫にも喜んでもらえると思っていました。でも夫は、『勝手に味付けを変えるな！』『料理教室に通う暇があるなら、俺の好みの味を研究しろ！』と怒鳴ってきたんです。

夫には、以前『エリート商社マンの俺と対等と思うなよ？』と言われたこともあるんですが、これが夫の本音だと分かり、愕然としました。夫が私に異常に厳しいのは、私を自分より絶対的に下の立場だと考え、なんでも従うべき存在だと思っているからなのでしょう。でもどう考えてもおかしいですよね」（体験者：20代女性・専業主婦／回答時期：2025年2月）

▽ 夫には「そろそろ子どもが欲しい」と言われているそうですが、そんな気にはなれないとのこと。そりゃそうですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。