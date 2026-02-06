山口県らしさを感じる「山口県のお土産」ランキング！ 2位「外郎」を抑えた圧倒的1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年1月21日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、山口県らしさを感じる「山口県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「土地の歴史と食文化が直結しており、山口らしさを最も体現した定番土産だから」（40代男性／大阪府）、「米粉を使う他県のものとは異なり、わらび粉を使用しているため、独特のとろりとした食感が魅力的だから」（20代女性／大阪府）、「山口といえば外郎で、地元の人も来客などの際に用意するお菓子のため」（30代女性／山口県）といった声が集まりました。
回答者からは「有名なふぐを使っていて旨味があり美味しいから」（40代女性／大阪府）、「ふぐが特産品のイメージが強いので、お土産として相手に渡すときに印象付けしやすい」（30代女性／千葉県）、「ふぐは刺身や鍋、唐揚げのイメージがあるので、せんべいにするのはふぐが有名な山口のご当地のお土産感があるため」（30代女性／沖縄県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：外郎（御堀堂）／56票2位は、御堀堂の「外郎（ういろう）」です。山口の外郎はわらび粉を主原料としているのが特徴で、とろけるような独特の食感と、控えめながら奥深い甘みが楽しめます。室町時代から続く伝統的な製法を守り続ける老舗の味は、山口の気品ある文化を感じさせます。
1位：ふぐ煎餅（井上商店）／126票1位に輝いたのは、井上商店の「ふぐ煎餅」でした。山口県を代表する特産品「ふぐ」の身を練り込み、辛子マヨネーズなどで味付けした香ばしい煎餅です。高級食材であるふぐを手軽に味わえる点や、山口らしさがひと目で伝わる点が、多くの支持を集める理由となりました。
