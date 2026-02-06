【ディズニーストア】『ズートピア』公開10周年！ ドーナツパーティーがテーマの新コレクション登場
ディズニー映画『ズートピア』公開10周年を記念した新コレクションが、ディズニーストア店舗で2月13日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して2月10日（火）より順次発売される。
＞＞＞『ズートピア』公開10周年記念アイテムをチェック！（写真9点）
ディズニーストアから、『ズートピア』公開10周年を記念した新コレクションが登場。テーマは ”ズートピアのドーナツパーティー” 。
ジュディ・ホップスやニック・ワイルドたちが、パーティーグッズを身につけて、ドーナツやドリンクを持って楽しむにぎやかな描き起こしアートとなっている。10周年にちなんだ「10」の数字が隠れた、遊び心あふれるデザインにご注目。
ぬいぐるみはジュディとニックに加え、ドーナツが大好物のクロウハウザーがラインナップ。両手にドーナツを持って嬉しそうな姿がキュート。ぬいぐるみキーチェーンは、キャラクターをモチーフにしたドーナツ5種セットが登場。さらに、タンブラーやポーチなどの雑貨から、トートバッグやキャップなどのファッションアイテムまで幅広く展開される。
長袖Tシャツは、ペアで並ぶとジュディとニックが乾杯しているように見える背面アートがポイント。ティッシュボックスカバーはドーナツの箱をイメージしたユニークなデザインで、日常を楽しく演出してくれる。
また、『ズートピア』のキャラクターやモチーフを取り入れたファッションアイテムが登場。警察官のジュディが着ている制服をイメージにしたベスト付き長袖シャツやハット、ニックをイメージしたブルゾンやハットなど、キャラクターになりきって楽しめるアイテムがラインナップ。
さらに、アイスキャンディーやニンジン型レコーダーペン、ドーナツ屋さんなど、作中に登場するモチーフを取り入れたショルダーバッグやポーチなども登場する。作品の世界観を感じられる存在感のあるデザインで、パークへのおでかけにもぴったりだ。
（C） Disney
