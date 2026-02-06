ペッパーランチの「肉の日」が2月は3日間に拡大！ 2/9・2/19・3/1は価格据え置きで対象メニューのお肉が29％増量のキャンペーン開催

2月9日・19日・3月1日の3日間、ペッパーランチが対象メニューのお肉を29％増量するキャンペーンを開催！

ペッパーランチは、毎月恒例の“肉の日”キャンペーンを、2026年2月は特別に3日間開催することを発表しました。

通常、毎月29日の1日限定で実施されている本キャンペーンですが、2月は29日が存在しないことから、「9」の付く日（2月9日・19日）に加え、本来29日があるはずの翌月3月1日の計3日間を対象日として設定。肉好きにはたまらない「お肉29％増量」のチャンスが大幅に拡大されます。

対象商品は、看板メニューの「ビーフペッパーライス」（全サイズ。ただしMEGAを除く）または「ワイルドジューシーステーキ（150g・200g・300g）」のいずれかで、店舗によって対象メニューが異なります。どちらも価格は据え置きのまま、お肉のボリュームだけが29％アップする、非常にコストパフォーマンスの高い内容です。

実施店舗は、ペッパーランチ、ペッパーランチ・ダイナー、ペッパーランチPLUS、武蔵ハンバーグ、ロックスハンバーグの全店舗（東京競馬場店を除く）。なお、テイクアウトやデリバリーは対象外となるためご注意ください。

変則的な日程での開催となりますが、お肉をガッツリ食べたい方にとってこの3日間は要チェックです。

株式会社ホットパレット（本社：東京都江東区、代表取締役社長：池野隆）が展開するペッパーランチは、 "肉の日"に伴い、2026年2月9日（月）・2月19日（木）・3月1日（日）の計3日間お肉を増量いたします。

毎月29日の1日限定で実施している“肉の日”につきまして、2月は29日が存在しないため、今月は9が付く日を“肉の日”として特別開催いたします。さらに、本来29日があるはずの翌月3月1日（日）も対象日とし、計3日間の実施となります。

期間中は、「ビーフペッパーライス」または「ワイルドジューシーステーキ(150g・200g・300g)」のいずれか*を、お肉29％増量にてご提供いたします。いずれも価格はそのままでお楽しみいただける、大変お得なキャンペーンです。この機会にぜひ、ペッパーランチの“肉の日”をご堪能ください。

*対象商品は店舗により異なります。

《商品概要》

◆内容

「ビーフペッパーライス」または「ワイルドジューシーステーキ(150g・200g・300g)」どちらか対象商品のお肉を29％増量いたします

◆実施日

2026年2月9日（月）・19日（木）・3月1日（日）

◆対象商品

「MEGA ビーフペッパーライス」を除くビーフペッパーライス全サイズまたは、「ワイルドジューシーステーキ (150g・200g・300g)」 どちらか

※お取り扱い店舗はこちらをご参照ください。

※対象商品は店舗により異なります。※テイクアウト、デリバリーのご注文は本キャンペーン対象外です。

◆実施店舗

ペッパーランチ、ペッパーランチ・ダイナー、ペッパーランチPLUS、武蔵ハンバーグ、ロックスハンバーグの全店舗

※東京競馬場店を除きます。

【29％増量後】ビーフペッパーライス（ライスM・お肉特盛り）

【29％増量後】ワイルドジューシーステーキ300g



