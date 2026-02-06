タレントの鈴木奈々が、交際前に男性とラブホテルへ行った際の驚きの振る舞いを告白。その「焦らし」とも取れる独特な行動に、共演者から厳しいツッコミが相次ぐ事態となった。

【映像】ダメ出しされた鈴木奈々のラブホでの行動

2月5日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

番組内のVTR企画では、鈴木、益若つばさ、みひろがラブホテルで女子会を開催。「付き合わないと絶対にできない」と断言する鈴木だが、かつて交際前の男性と朝方まで一緒にいたいがために、代行車でラブホテルへ向かったという過去を明かした。

ホテル内での様子について、鈴木は「キスはするし、胸とか触られて……」と赤裸々に語りつつも、いざとなると「やめて、まだ付き合ってないから」と拒絶していたと説明。さらに、隣でムラムラしている男性に対し、する前に「付き合おう」と言われるのも嫌だと語り、「『わかった』って我慢する男が好き」とドヤ顔で自らの理想を語った。

この身勝手とも言えるこだわりに対し、益若は「嫌な女すぎん？男からしたら。何がしたいの？」とバッサリ。スタジオの紅しょうが・稲田も「（男からしたら）めっちゃ嫌ですよね。お勧めはしないです。ムカつかれると思う」とトドメを刺していた。