女優の秋山ゆずき（32）が5日、自身のSNSで第1子妊娠を発表した。秋山は2025年12月に一般男性との結婚を発表している。



【写真】2017年に映画「カメラを止めるな!」で大ブレークした秋山ゆずき

秋山はX（旧ツイッター）などで文書を公開。「私事で恐縮ですが、この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と発表した。現状について「安定期に入っており、出産は夏頃を予定しています」と記した。「お仕事は体調と相談しながら、無理のない範囲で続けさせていただく予定です」とした。投稿には大きくなったお腹の秋山と夫が並ぶ2ショット写真も添えた。



また同日に自身のYouTubeチャンネルでも、動画で妊娠を報告。具体的に、妊娠5カ月目であることを明かした。また結婚の発表と妊娠5カ月という事実のズレについて「結婚発表の時にも話しているんですが、実は旦那さんとは9年お付き合いしていて、本当は10周年にあたる2026年9月に入籍予定だった」と明かした。



しかし、子どもを持つマネジャーから「子どもを望むのであれば一日でも早く行動した方がいい」というアドバイスを受けたという。そこから妊娠や妊活について本腰を入れて調べた結果「10周年で結婚したら33歳。そこから妊活を始めたら早くても34歳。30代でも年を経るにつれて確率が下がり、本当に授かれるかどうかわからない」と気づき、夫に妊活と入籍について早めることを提案したという。そして妊活の結果、検査薬が陽性を示し「5週目で胎嚢（たいのう）を確認できて、じゃあ入籍しなきゃと分かって12月の発表になった」と結婚より妊娠が先に分かっていたことを明かした。



秋山は2017年に公開された映画「カメラを止めるな!」のヒロインとして注目を浴びた。現在は映画やドラマを中心に役者として活動している。



